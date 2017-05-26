Android Bulunan Yeni Açık, Cloak and Dagger

UC Santa Barbara ve Georgia Tech‘den araştırmacılar Cloak and Dagger adında, telefonda gizlice çalışabilen, kötü niyetli kişilerin tuş vuruşlarını kaydetmelerine, yazılım yüklemelerine ve cihazını sahibine bildirmeden bir cihazı kontrol etmesine olanak tanıyan yeni bir Android açığı keşfettiler. Cloak and Dagger saldırıları Android kullanıcı arayüzünden faydalanmakta ve yalnızca iki izne ihtiyaç duymakta: Sistem Uyarı Penceresi (System Alert Windows) ve İşaretleme Kazanım Servisi (Bind Accessibility Service).

Araştırmacılar bu güvenlik açığı konusunda oldukça endişeliler çünkü Android, Play Store’dan indirilen herhangi bir uygulamanın üst üste çizim iznini otomatik olarak vermekte. Bir hacker bir kez girdi mi İşaretleme Kazanım Servisi iznini alması çok kolay olacaktır. Cloak and Dagger özellikli bir uygulama, görünüşte zararsız görseller altında kötü niyetli etkinlik katmanını gizler; kullanıcıları görünmeyen düğmeler ve tuş vuruşlarını tıklatmaya zorluyor.

Araştırmacılar, “Erişilebilirlik uygulamasının olayları enjekte edebildiğini, telefonun kilidini açabileceğini ve telefon ekranı kapalıyken diğer herhangi bir uygulamayla etkileşim kurabileceğini fark ettik” dedi. “Bu şekilde bir saldırgan ekran tamamen kapalıyken bir dizi kötü amaçlı operasyon gerçekleştirebilir ve sonunda kullanıcıyı tamamen karanlıkta bırakarak telefonu kilitleyebilir.”

Google, açığın farkında.

Bir sözcü, “Araştırmacılarla yakın temas içerisindeyiz ve her zaman olduğu gibi, kullanıcılarımızı daha güvenli tutmak için gösterdikleri çabalardan dolayı teşekkür ediyoruz” dedi. “Bu uygulamaların yüklenmesini tespit etmek ve engellemek için Google Play Protect‘i güncelledik. Bu rapordan önce Android O‘ya daha da güçlendirecek yeni güvenlik önlemleri aldık.”

Araştırmacılardan Yanick Fratantonio, TechCrunch’a Android O’nun son güncellemesinin Cloak and Dagger’a dair olduğunu ve ekip olarak son güncellemeyi deneyeceklerini, web sitesini buna göre güncelleyeceklerini belirtiyor. Araştırmacı ayrıca rasgele uygulamalar indirmemiz ve bu izinlere dikkat etmemiz konusunda bizi uyarıyor.