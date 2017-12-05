Android için Google Chrome‘un çok yakında HDR video desteği alması bekleniyor. Bu, yakın zamanda XDA tarafından fark edilen Chromium Gerrit hakkında yapılan iki taahhütten anlaşılmaktadır.

HDR videolarını akış yapmanıza izin veren bir web sitesi ile karşılaşırsanız bunları Chrome’da düzgün bir şekilde oynatabileceksiniz demektir. Elbette, HDR ekranlı bir telefona da ihtiyacınız olacak.

Şu andan itibaren, tüm video içeriğini perspektif haline getirdiğinizde internette HDR içeriği oldukça sınırlıdır. En büyük HDR içerik sağlayıcılarına şu an Netflix, Amazon, Hulu, YouTube, Apple ve Google dahildir; bunların hepsinde kendi uygulamalarını kullanmanızı öneriyoruz. Diğer sitelerin videolarını HDR’de kodlamaya başlamaları biraz zaman alacaktır; bu, ancak piyasada yeterli sayıda HDR ekranları olduğunda tamamlanacaktır.