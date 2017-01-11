Android, Çin Pazarını Elinde Tutuyor

Android işletim sisteminin en çok tercih edilen akıllı telefon yazılımı olduğu, iOS’un ise ikinci sırada geldiği herkes tarafından genel kabul gören bir konudur. Her ülkenin kendi sosyolojik gerçekleri olduğu için tüm pazarlarda Android’in baskın geldiğini söyleyebilmek mümkün değil. Üstelik Kuzey Avrupa ülkelerinin çoğunda iOS’un Android’i solladığı bir gerçek.

Ancak iOS’un Android işletim sistemini geçemeyeceği bir ülke var: Çin!

Müşterilerin davranışlarını izleyen ve bu doğrultuda raporlar hazırlayan Kantar Worldpanel isimli şirket, Çin’deki akıllı telefon pazarının nabzını tuttu. Araştırma sonuçlarını yayınlayan firmaya göre Android, halihazırda Çin pazarının yüzde 79.9’unu elinde tutuyor. 2015 yılında bu oran yüzde 72.7 civarındaydı.

Görünen o ki 2015’in Kasım ayında Çin genelinde satılan telefonların yüzde 25.3’ü iOS işletim sistemine sahipken, 2016’nın Kasım ayına gelindiğinde bu rakam yüzde 19.9’a gerilemiş.

Çin’deki tablo İspanya’yı akla getirdi

Android‘in en yaygın şekilde kullanıldığı ülkelerden biri de İspanya. Pazar payının yüzde 86.5’unu işgal eden Android, iOS‘a neredeyse nefes aldırmayarak yüzde 13’lük bir orana sıkışıp kalmasını sağlamış. iOS hayranlarını daha fazla üzmeden onları sevindirecek bir haber de verelim: Kantar‘ın açıklamasına göre Japonya‘da iOS‘un pazar payı yüzde 57’ye yükseldi. Android işletim sistemli cihazların payı ise bu ülkede yüzde 42.3 bandında seyrediyor.

iPhone 8‘in tanıtılmasıyla birlikte bu oranların inanılmaz derecede hızla tersine dönebileceği de bir gerçek. Ancak Android‘in Daydream ve Tango uyumlu cihazlarla iPhone 8‘in etkisini kıracağı yönündeki yorumlar da yabana atılır gibi değil.