iOS işletim sisteminin en büyük rakiplerinden biri olmasının yanı sıra piyasadaki en çok kullanıcı sayısına sahip olan mobil işletim sistemi Android, son olarak Oreo sürümüyle beraber yayına çıktı. Oreo sürümünün yayınlanmasıyla beraber, mobil işletim sisteminin bir hayli önemli geliştirmeler aldığını da görmüştük. Fakat tüm bu süreçlere rağmen Android işletim sistemlerinde bir türlü istenen kullanımlar sunulamıyor. Aslında özellik bakımından son sürüm sonrasında bir yere varıldı ancak Google’ın kullanıcı verilerini izlemesi, güvenliğin yeterli olmaması kullanıcıların yavaş yavaş soğumasına neden oldu. İşte bu sorunu çözme adına Android EELO sürümü ortaya çıktı.

Android EELO Google’dan Tamamen Bağımsız Olacak

Yeni sürümün özelliklerinden söz etmeden önce, Android EELO sisteminin ne olduğundan söz edeceğiz. Android EELO, eski Linux geliştiricilerinden biri olan Gael Duval tarafından geliştirilmiş olan mobil işletim sistemi. Genel olarak yine Android sisteminin temelleri kullanılıyor olsa da bu sistemde açık kaynak kod yapısı kullanılıyor.

Tamamen Android açık kaynak kod yapısı temelinden geliştirilmiş olan bir işletim sistemi söz konusu. Yani diğer bir söylemle söz konusu işletim sisteminin Google’ın ana Android sürümünden bağımsız olarak geliştirildiğini görmekteyiz. Bunun için doğrudan açık olarak yayınlanan kaynak kodları kullanılıyor. Tıpkı Linux işletim sisteminde yer alan yapı kullanılarak bir yapı kullanılmış durumda.

Android EELO Veri Güvenliği Sağlayacak

Ne olduğunu anladıktan sonra gelelim Android EELO işletim sistemi sürümünün özelliklerine. Özellikle kısmına veri güvenliğinden başlamak gerekiyor. Zaten bu sürümün yayınlanmasında ki en büyük amaçta tam olarak veri güvenliği. Google’ın kullanıcıların hemen hemen her adımını izleyerek bu verileri toplamasının önüne geçmek için geliştirilen sürüm, kullanıcıların verilerini izlemeyen bir Android sürümü.

Google’ın yaptığı gibi uygulama deneyimleri ya da benzeri şekilde kişisel kullanım verileri izlemeye alınmıyor. Sistem tamamen kullanıcı odaklı olarak geliştirilmiş ve işletim sisteminde özgür kullanım alanı sunulduğu belirtiliyor. Tabii ki bu şu an için geliştirici tarafından gelen bilgiler bu yönde. Yani henüz bu konuda testler yapılmış değil.

Android EELO Google Uygulamalarını İçermeyecek

Android EELO sürümünün diğer büyük farkı ise Google uygulamalarının hiçbirini içermeyecek olması. Gael Duval tarafından verilen bilgilere bakacak olursak, bu sürüm doğrudan açık kaynak temelli ve hiçbir Google uygulaması bu sürümle bağlantılı olarak gelmeyecek.

Haliyle Google’ın kullanıcı verilerini izlemesinin de önüne geçilmiş olacak. Söz konusu sistemin Google’ın uygulama mağazası olan Google Play Store mağazasını da içermeyeceği düşünülüyor. Bu durumda uygulamaların nasıl kullanılacağı konusunda da bir bilgi yok.

Yeni Güvenlik Önlemleri

Bunun dışında işletim sisteminin daha güvenlik olacağı ve iOS benzeri bir yapıya bürüneceğinden söz ediliyor. Resmi uygulama mağazası olmadan güvenliğin nasıl tam olarak sağlanacağı ise başka bir soru işareti olarak gösterilebilir. Fakat yine de geliştiricinin iddiaları bu yönde. Android EELO için açıklanan bilgiler şu an için bu şekilde.

Yeni işletim sistemi sürümünün geliştirilmeye devam ettiği ve yeni sürümün genel olarak kullanıcılara açılmasının oldukça uzun zaman alacağı da iddialar arasında. Kullanıcılardan gelen ilgiye göre yeni mobil işletim sisteminin yayılıp yayılmadığı görülecek.

Öyle ki şu an için bu işletim sisteminin proje aşaması çalışmalarının devam ettiği belirtilmekte. Kickstarter gibi platformlarda destek bekleyen projenin tam olarak hayata geçirilmesi içinse yaklaşık olarak 3 yıl sürenin gerektiği belirtilen bilgiler arasında. Tüm bunlarla beraber Android EELO Google’ın tepkisini çekecek mi? Merak konusu.