Android Go nedir ve Android O‘dan nasıl farklı olacağını açıklıyoruz. Android Go ile ilgili tüm detaylara sahip olmak için okumaya devam edin.

Şirket, Google I / O 2017 açılış konuşmasında gelişmekte olan pazarlardaki uygun bütçeli akıllı telefonlar için geliştirilen yeni Android sürümü Android Go‘yu duyurdu.

Android Go, 512 MB RAM ile telefonlarda çalışabilen ucuz ve neşeli hafif bir işletim sistemi olarak Çin’deki uygun bütçeli cihazlarını hedefleyen mevcut Android One platformuna çok benzer.

Google, gelecekte 1GB veya daha düşük RAM’li tüm telefonların Android O‘dan ziyade Android Go‘yu çalıştıracağını söylüyor.

Android Go ve Android O arasındaki fark nedir?

Android işletim sisteminin her iki versiyonu da üçüncü taraf uygulamaları indirmek için Google Play’e erişim sunar. Bununla birlikte, Android Go’da daha az güçlü bir donanımda çalıştırılacak şekilde optimize edilmiş yalnızca uygulamalar gösterilecektir. Bu uygulamalar yoğun olmayacak veya boyutu 10 MB’ın üzerine çıkmayacak ve mutlu bir şekilde çevrimdışı çalışacak.

YouTube Go, Android Go’a gelen uygulamalara bir örnektir ve Android O’da sunulan tam uygulamalardan farklı olarak, bir videonun çerçevelerini önizlemenize ve videoyu akışa başlamadan önce kaliteyi seçmenize izin verir. YouTube Videolarını, ücretsiz olarak çevrimdışı görüntülemek için Wi-Fi üzerinden indirebilirsiniz – şu anda YouTube Red’de ücretli bir özelliktir. (YouTube videosunu nasıl indireceğinize bakın.)

Android Go, kullanıcıların bildirimler panelindeki veri kullanımını izlemesine izin verirken tam Android’de bu, Ayarlar menüsüne gömülür.

Android Go çıkış tarihi ne zaman?

Google, bu cihazların nerelerde satılacağını doğrulamasa da, Android Go’nun 2018’de uygun bütçeli telefonları için kullanılabileceğini söyledi.