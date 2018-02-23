MWC 2018 etkinliği, akıllı telefonlar için 2018 yol haritasının belirlenmesini sağlayacak. Birçok ünlü markanın, bu sene sunacağı akıllı telefonları göreceğiz. Akıllı telefonların beraberinde gelecek olan yeni teknolojileri de göreceğimiz etkinlikte, bazı özel sürprizlerde gelecek. Bunlardan birisi de Google’ın sürprizleri olacak. Tanıtımlar henüz başlamadan önce Google tarafından yapılan açıklamayla beraber Android Go kullanan akıllı telefonların tanıtılacağı belirtildi. Peki, bu modeller bizlere neler sunacak? Standart Android akıllı telefonlardan nasıl farklar ile gelecek? Detaylara bakalım.

Android Go Akıllı Telefonları Geliyor

Doğrudan Google tarafından gelen bilgilere göre Android Go kullanan ilk resmi akıllı telefon modelinin tanıtımını göreceğiz. Bu modelin adının ne olacağı ve sistem özelliklerinin nasıl olacağı konusunda bir bilgi yok ancak Android Go kullanan cihazların, hangi sınıfa hitap edeceğini biliyoruz.

Muhtemelen bu telefonlar giriş seviyesi akıllı telefonlara dahil olacak. Giriş seviyesi akıllı telefon modelleri için geçerli olacak olan sistem özelliklerini göreceğiz.

Zaten Go işletim sisteminin amacı da bu Android işletim sisteminden farklı olarak Go sürümü, çok daha düşük sistem özelliklerini destekliyor. Yani güncel yazılımlar kullanılsa bile Go sürümü sayesinde çok daha yüksek sistem özellikleri gerekmeyecek.

Hatta giriş seviyesi olarak bahsettiğimiz özelliklerin bir hayli düşük seviyede olması bile sorun yaratmayacak. Telefonlarda 1 GB ve 512 MB Ram bellek gibi bellek miktarlarının bile yeterli olduğunu göreceğiz.

Bu nedenle Android Go kullanan resmi akıllı telefonların tanıtılacak olması oldukça önemli. Hem bir sınıfı yansıtacak olan akıllı telefonların hem de fiyat konusunda çok daha ideal seriler olduğunu görmek mümkün olacak. Muhtemelen fiyat konusunda 100 doların altında bir akıllı telefon modeli sunulacak.

Bu da alternatif ikinci bir akıllı telefon kullanmak isteyen kullanıcılar için en iyi seçimlerin sunulması anlamına geliyor. Düşük sistem özellikleri olsa da yazılım kısmında yeniliği ve yeniyi takip edecek akıllı telefonlar görmek mümkün olacak. Muhtemelen Google tarafından bu serilerin devamı da gelecek. Hem yazılım açısından hem de telefon serileri açısından devam modellerini göreceğiz.