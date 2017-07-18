Android için Adobe Photoshop Lightroom yeniden tasarlandı

Adobe, bugün Android telefonlara Photoshop Lightroom uygulaması için bir güncelleştirme yayınladı. Bununla birlikte, bu küçük bir hata düzeltme sürümü değildir. Aslında şirket, uygulamanın kullanıcı arayüzünün “tamamen baştan” tasarlandığını iddia ediyor. Kesinlikle yeterince iyi geliyor, ancak görünümlerde bir değişiklik göreceksiniz ve bu sözlerin ima ettiği kadar dramatik değil.

İyi bi yerden bakarsak Lightroom’un bu vesileyle daha yumuşak ve daha hızlı çalışması olabilir. Ayrıca kontroller ve düğmeler artık etiketli. Simgelere güvenmek, yalnızca daha hızlı ne istediğinizi bulma ihtimaliniz olduğu anlamına gelir, çünkü her ikisinin de bu olup olmadığını görmek için her bir seçeneği denemek zorunda değilsiniz.

Yeni güncelleme ile ACR 9.12 sürümü içerisinde bulunan en yeni kameralar ve objektifler ile her zaman açık olan “genel kararlılık iyileştirmeleri” için de destek alabilirsiniz.