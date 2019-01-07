Her geçen gün artan sosyal medya programları, sürekli gelişen akıllı telefon kameraları.. Gün içerisinde bir şeyler paylaşmak istersiniz. Anı sevdikleriniz ile ölümsüzleştirmek gibi… Peki en iyi fotoğraf nasıl çekilir?

Fotoğraf düzenleyici uygulamalar ile bir düzine denemeden sonra bile düzenleyemeye çalıştığınız fotoğraflar doğru görünmediği için, bu durumdan dolayı nefret edersiniz.

Parlaklığını, kontrastını, yönünü beğenmeyebilir veya fotoğrafların çekici görünmesini sağlamak için bir şeyler eklemek isteyebilirsiniz. O zaman fotoğraf düzenleme uygulamaları, Süperman gibi hayatınızı kurtarmaya gelir. Hızla gelişen devre ayak uydurmaya çalışan uygulamalar, bünyelerinde birçok özellik barındırıyor. Bilgisayarınızda kullandığınız o büyük programlarla neredeyse aynı özelliğe sahipler.

Çoğu sosyal medya uygulaması zaten arayüzlerinde kendilerine ait fotoğraf düzenleyicileri içeriyor. Ancak daha canlı özelleştirmeler yapmak istiyorsanız, Android için En İyi 10 Fotoğraf Düzenleyicisi 2019 makalemizin içerisinde yer alan fotoğraf düzenleyici uygulamalarından herhangi birini kullanabilirsiniz.

Not: Bu liste tercih sırasına göre değildir; Android için en iyi fotoğraf düzenleme uygulamalarının bir derlemesidir. Telefonunuzun genel özelliklerini göz önünde bulundurarak hangisi sizin için uygunsa onu seçebilirsiniz.

İşte! Android telefonunuzda 2019 yılında da kullanabileceğiniz En İyi Fotoğraf Düzenleyici uygulamalar;

2019’un En İyi Android Fotoğraf Düzenleyici Uygulamaları

Derlememizin ilk başında masaüstü bilgisayarların vazgeçilmezi olan ve Android içinde en çok tercih edilen Adobe Photoshop Express var. Basit ve minimalist bir arayüze sahip olan Adobe Photoshop Express, cihazlarda hızlı, kolay ve güçlü düzenleme için mükemmel bir Android fotoğraf editörüdür.

Kırpma, düzeltme, döndürme ve fotoğraf çevirme gibi temel özelliklerle doludur. Uygulamala içinde panoramik fotoğraflar gibi büyük resimleri işlemek için tek dokunuşlu filtreler, çeşitli efektler, renkler, otomatik düzeltme, çerçeveler ve ayrıca Image Rendering Engine gibi bazı gelişmiş araçlar bulunur.

Gürültü Azaltma özelliği, istenmeyen detayları ve fotoğraflarda yer alan lekelenmeyi en aza indirebilir. Uygulama ücretsizdir ve reklamsızdır. Ayrıca, Facebook, Twitter ve diğer sosyal paylaşım sitelerinde fotoğraf paylaşma seçeneğini de sizlere sunuyor.

100 milyonun üzerinde indirmesi ile Play Store üzerinde en çok tercih edilen fotoğraf düzenleyici uygulamalarından biridir. Muhtemelen birçok kişinin telefonunda ilk tercih edilen uygulamadır, diyebiliriz.

PicsArt’ın bu kadar öne çıkmasının nedeni, fotoğraflarınızı kişiselleştirmek için kullanabileceğiniz çok sayıda seçenek olmasıdır. Dahili bir kamera özelliğinin yanı sıra farklı platformlarda fotoğraf paylaşmak için destekte vermektedir.

Diğer özellikleri arasında kolaj, çizim, çerçeve, çıkartma ve daha fazlasını içeriyor. Bazı uygulama içi satın alma işlemlerini de ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Ancak bu tür durumlarda reklamlar iler karşılaşacağınızı unutmayın.

Onlarca gelişmiş programı içeren Adobe ailesinin bir parçasıdır. Photo Editor by Aviary, diğer birçok fotoğraf düzenleyici program gibi fotoğraf düzenlemenin tüm zevklerini sunar.

Ancak diğer programlardan ayıran özelliği süper sezgisel arayüze sahip olmasıdır. Aviary, kırpma ve filtre gibi temel özelliklerden renk ayarlamaları, netlik, skeç oluşturma, aydınlatma ve odaklama gibi daha gelişmiş düzenleme araçlarına kadar her şeyle birlikte geliyor.

Genel olarak, uygulama çok işlevli ve aynı zamanda güvenilirdir. Bazı uygulama içi satın alımlarla birlikte yükleme ücretsizdir.

PhotoDirector çok amaçlı bir fotoğraf editörü uygulamasıdır. Basit ama güçlü araçlarıyla resimlerinizin renklerini ve tonlarını hızla ayarlayabileceğiniz şık ve kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir. Uygulama, fotoğraflarınızı çekerken canlı fotoğraf efektleri uygulayabileceğiniz bir iç kamera özelliğine sahiptir.

Görüntüleri düzenleyebilir ve bunları hızlı bir şekilde Facebook, Flickr ve daha fazlasında paylaşabilirsiniz. Ayrıca, PhotoDirector’un en iyi yanlarından birisi düzenleme araçlarıyla fotoğrafınızdan istenmeyen bir kişiyi veya nesneyi kaldırma hizmetini sunmasıdır. Bazı uygulama içi satın alımlarla indirmek ücretsiz ve reklamlar içeriyor.

Snapseed, pek çok özellik taşıyan güçlü bir Android fotoğraf editörüdür. Ücretsiz olarak kullanılabilir ve reklamsızdır. Uygulamanın kullanımı oldukça kolay. Kullanıcı dostu bir arayüze sahip, sadece ekrana dokunun ve istediğiniz herhangi bir dosyayı açın.

Snapseed, 28 farklı araç çeşidi dahil olmak üzere fotoğrafın görünümünü değiştirmek için birçok farklı filtre türüyle birlikte gelir. Düzenlemeyi tamamladıktan sonra, dosyayı kaydetmek veya arkadaşlarınızla paylaşmak için kolayca dışa aktarabilirsiniz.

AirBrush fotoğraf editörü uygulamasını kullanmak kolaydır. Size güzel bir düzenleme yapabilmeniz için kullanıcı dostu rötuş araçlarına ve harika filtre seçeneklerine sahiptir.

Uygulama ücretsiz olarak kullanılabilir, ancak bazı satın alma işlemlerine sahiptir ve reklamlar içerir. Çeşitli efektler içeren dahili bir kamera arayüzüne sahiptir.

İnteraktif bir arayüze sahip olup, leke ve sivilce giderici gibi birçok araç içerir, dişleri beyazlatır ve gözleri aydınlatır. Hatta vücut inceltici ve sanatsal rötuşlama özellikleri, doğal ve parlak filtreler içerir. Ayrıca, düzenlediğiniz fotoğraflarınızı anında sosyal medya sitelerinde paylaşabilirsiniz.

Diğer fotoğraf düzenleyecilerinin sınırlı sayıda sunduğu hizmeti unutmaya ne dersiniz? Toolwiz Photos, 200’ün üzerinde güçlü araç sunan muhteşem bir hepsi bir arada PRO fotoğraf editörüdür.

Filtreler ekleyebilir, yüzleri değiştirebilir, doygunluğu ayarlayabilir ve hatta eğlenceli kolajlar oluşturabilirsiniz. Zarif ve minimalist bir arayüz ile tasarlanan uygulama ücretsiz ve kullanımı kolaydır.

Prisma filtreleri, Görüntü tonu, HDR, Metin, çevrimiçi ücretsiz olan diğer temel özellikler ve daha fazlasına sahiptir.

YouCam Perfect, portre fotoğraflarınızı saniyeler içinde güzelleştirebileceğiniz kullanışlı bir fotoğraf düzenleme aracıdır. Efektleri ve tek dokunuşlu filtrelerle düzenlemenin kolaylığının farkına varacaksınız.

Fotoğraf kırpma ve döndürme, arkaplanı bulanıklaştırmak için mozaik pikseller, skeç ve HDR efektlerine sahiptir. Uygulama, belinizi küçültmek ve anında daha ince görünmenizi sağlamak için Vücut Zayıflatıcı, Yüz Şekillendirici ve Göz altında bulunan torbaları giderici özellikler ile birlikte geliyor.

Aynı zamanda video selfie özelliği de vardır. Ek özellikler için bazı uygulama içi satın alımlarının yanında yükleme yapmak ücretsizdir ve reklamlar içerir.

Pixlr, herkesin kolaylıkla kullanabileceği bir fotoğraf editörüdür. Kısacası herhangi bir kullanıcının ihtiyaç duyabileceği tüm araçlara sahiptir. 2 milyondan fazla ücretsiz efekt, bindirme ve filtre kombinasyonu vardır. Çeşitli düzenler, arka plan ve aralık seçenekleri ile fotoğraf kolajları oluşturabilirsiniz.

Ayrıca, Otomatik Düzeltme özelliğine ve fotoğrafı bir doodle, kalem çizimleri ve mürekkep çizimleriyle stilize etme özelliğine de ev sahipliği yapar. Bunlara ek olarak, görüntüleri doğrudan çeşitli sosyal ağ sitelerinde paylaşabilirsiniz. Uygulama içi satın alımlarla indirmek ücretsiz ve reklamlar içeriyor.

Photo Lab, fotoğraflarınıza benzersiz bir dokunuş sağlar. Gerçekçi fotomontajlar, şık fotoğraf filtreleri, güzel çerçeveler, yaratıcı sanatsal efektler ve daha fazlası gibi 800’den fazla farklı efekt koleksiyonuna sahiptir.

Basit ve sezgisel bir arayüz ile, editör oldukça kolay kullanılabilir. Dahili fotoğraf editörü, kullanıcının ihtiyaç duyabileceği her temel araçla birlikte gelir: kırpma, döndürme, aydınlatma ve keskinlik ve hatta rötuş gibi.

Ayrıca yaratıcılığınızı galeriye kaydedebilir, kolayca Twitter, Facebook, Instagram’da paylaşabilir veya mesaj olarak gönderebilirsiniz. Reklamları görüntüleyen ücretsiz bir sürümü var. Ancak ana dezavantajı, ücretsiz sürümünü kullandığınızda fotoğraflarınızı filigran haline getirmesidir.