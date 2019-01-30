Android İçin En İyi Antivirüs ve Güvenlik Programları 2019

Android için en iyi Antivirüs programı hangisi? Akıllı telefonlar hayatımızın doğal bir parçası haline geldi. İnsanlar telefonlarını artık sadece iletişim için kullanmıyorlar. Bunun yerine, hassas bilgilerinin çoğunu telefonlarında depolamaya başladılar.

Ancak veri sızıntısı ve gizliliğinize sürekli tehdit oluşturan sorunlar, özel verilerinizi telefonunuzda saklamak için güvenli midir? Doğru koruma ile güvenceye alınmadığı sürece hayır.

Bu yüzden, Google Play mağazasında bulunan en iyi ücretsiz Android antivirüs uygulamalarının bir listesini sizler için oluşturduk. Bu programlar ile en üst düzey korumayı sağlayabilir, özel dosyalarınızı güvende tutabilirsiniz.

2019 yılının Android için En İyi Antivirüs Programları

Kaspersky olağanüstü bir güvenlik uygulaması ve Android için en iyi antivirüs uygulamalarından biri. Uygulama içi premium özellik satın alımları olan ücretli sürümü ve ücretsiz bir sürümü vardır. Ücretsiz sürümde, kötü amaçlı yazılım ve virüslere yönelik uygulamaların manuel olarak taranması vardır.

Birinci sınıf özellikleri arasında gerçek zamanlı koruma, hırsızlık önleme, kimlik avı koruması ve temel uygulamalarınıza ekstra koruma sağlamak için bir uygulama kilidi bulunur. Sadece 30 günlük ücretsiz deneme için tüm premium özelliklere erişebilirsiniz.

Kaspersky’ın Özelllikleri

İstenmeyen ve spam aramaları engellemek için arama filtresi

Telefonun kaybolma durumuna göre Telefonumu Bul özelliği

Arka plan uygulamaları indirilen uygulamalarda kötü amaçlı yazılım olup olmadığını

kontrol eder

Virüslere, truva atlarına ve kötü amaçlı yazılımlara karşı güçlü koruma

Ayrıca bkz: Android İçin En İyi Temizleme – Bakım Uygulamaları 2019

Avast, dünya çapında pek çok kullanıcıyı birden fazla platformda korumak için geliştirilmiş bir programdır. Tek bir dokunuşla, tehlikeli veya virüslü uygulamaları ve truva atlarını tarar ve casus yazılımlara ve virüslere karşı tam koruma sağlar.

SIM kart güvenliği, kamera görüntüleri alma vb. gibi diğer gelişmiş özelliklerle birlikte reklamları kaldırabileceğiniz ve uygulama kilitleme özelliğine erişebileceğiniz bazı uygulama içi satın alma işlemleri vardır.

Avast’ın Özellikleri

Her uygulama için harcadığınız zamanı görüntüleyecek uygulama bilgileri

Önbellek ve artık dosyaları silmek için gereksiz dosya temizleyici

Fotoğrafları istenmeyen erişime karşı korumak için fotoğraf kilidi

Güvenli web taraması için web kalkanı

Ayrıca bkz: Android İçin En İyi Müzik Çalar Uygulamaları 2019

Bitdefender Antivirus Free, tüm Android tehditlerine karşı koruma sağlayan güçlü bir antivirüs aracıdır. Süper hızlı tarama teknolojisi vardır. Bunun bulut içi tarama teknolojisini kullanan en hafif antivirüs uygulamalarından biridir.

Cihazınızı yavaşlatmaz veya bataryanızı boşaltmaz. Bu uygulama aynı zamanda gerçek zamanlı koruma ve yüklenilen uygulamaları tarama özelliği sunar.

Bitdefender’in Özellikleri

Engellenen web sitelerine erişmek için dahili VPN

Güvenilir bir Wi-fi’ye bağlandığınızda uygulamaların kilidini açmak için akıllı kilit açma.

İnternette gezinme için adware, malware taraması olan web koruması

Android Wear cihazları için destek

Ayrıca bkz: En İyi Android Strateji Oyunları 2019

Norton antivirus yazılımının en son sürümü, ücretsiz sürümde bile etkileyici Android güvenlik özellikleri sunmaya başladı. Uygulama çoğunlukla %100 algılama oranı ile çalışır. Bu sayede cihazınızı yavaşlatabilecek kötü amaçlı yazılım, casus yazılım veya Android virüslerini kaldırır.

Kayıp cihazınızı bulmak için bir alarm tetikleyebilir, veri hırsızlığını önlemek için cihazınızı uzaktan kilitleyebilir veya istenmeyen aramaları veya SMS’leri engelleyebilirsiniz.

Norton Security’nin Özellikleri

Güvenli olmayan wi-fi bağlantıları hakkında sizi bilgilendirmek için Wi-fi taraması

Güvenli olmayan web sitelerini tarama sırasında işaretlemek için Güvenli Arama

Spam ve istenmeyen aramaları engellemek için arama engelleme

Sneak Peek, cihazınızı başkalarından uzak tutmak için idealdir

Ayrıca bkz: En İyi Android Macera Oyunları 2019

Sophos, AV-TEST ödüllerinin 2016 galibidir. Herhangi bir reklam göstermeyen ve zengin özelliklere sahip Android için mükemmel bir ücretsiz güvenlik uygulaması.

Kötü amaçlı yazılımlara karşı korumanın yanı sıra, cihaz güvenliğini, çağrı engelleyiciyi, doğrulayıcıyı vb. iyileştirme konusunda size tavsiyelerde bulunur. Kayıp ve hırsızlığa karşı koruma, uygulama kilidi, güvenlik konularında yardımcı olur.

Sophos’un Özellikleri

Kötü amaçlı web sitelerini engellemek için web filtreleme

Uygulamaları bir şifreyle koruma özelliği

Tehlikeli bağlantılar için Wi-fi güvenliği

Spam aramaları engellemek için arama koruması

Ayrıca bkz: En İyi ve En Popüler Android Yarış Oyunları 2019

Security Master, Android için orijinal CM Security uygulamasının yükseltilmiş sürümüdür. Bu, 2019’da kullanabileceğiniz ve hepsi de bir arada olan bir antivirüs uygulamasıdır. Google Play Store’daki iyi derecelendirmelerin yanı sıra önemli sayıda indirmeye sahip Android için en iyi Antivirüs programları arasında değerlendirilir.

Telefonunuzu her türlü kötü amaçlı yazılıma karşı güvende tutar ve virüs girmemesini sağlar. Ücretsiz sürüm, size uygulama kilidi, tarayıcı, mesaj güvenliği, Wi-Fi güvenliği, çöp temizleyici, bildirim temizleyici, telefon güçlendirici, CPU soğutucusu, pil tasarrufu, çağrı engelleyici vb. gibi özellikler sunar.

Security Master’in Özellikleri

Engellenen web sitelerine erişmek için dahili VPN

Hırsız alarmı

Bildirim önizlemelerini gizlemek için mesaj güvenliği

Davetsiz misafirleri yakalamak için davetsiz misafir selfiesi

Ayrıca bkz: En İyi Android VPN Programları 2019

McAfee piyasaya sunulduğundan bu yana birçok önemli ödül kazandı. Hırsızlık önleme özellikleri, güvenlik kilidi, Wi-Fi güvenliği, pil iyileştirici, bellek temizleyicisi vb. gibi gelişmiş özelliklerin çoğu Android antivirüs uygulamasının ücretsiz sürümünde mevcuttur.

Sezgisel bir arayüze sahiptir ve en iyi şey, her özellik için öğreticiler sağlamasıdır. Ancak pro sürümü sadece birkaç ekstra özelliğe dayanıyor. Ayrıca diğer birçok Antivirüs uygulamasına göre daha pahalı.

McAfee’nin Özellikleri

Davetsiz misafirlerin fotoğraflarını çekmek için gizli selfie

Cep telefonu çalınması veya kaybolması durumunda verileri uzaktan silme özelliği

Antivirüs uygulamasını kaldırmasını önlemek için hırsızlığa karşı koruma

Android Wear cihazları için destek

Ayrıca bkz: En İyi Android Müzik – Şarkı Bulma Programları 2019

DFNDR, akıllı telefonunuzun performansını optimize eden ve Android için ücretsiz bir virüsten koruma yazılımıdır. AV-TEST Enstitüsü, en üst düzey bir antivirüs uygulaması olarak adlandırdı. Anti-hack ve kimlik avı koruması özelliklerinin yanı sıra hepsi bir arada özellikleri sunan Android için en iyi antivirüs uygulamalarından biri.

Ayrıca, bant genişliği için rekabet eden arka plan uygulamalarını kapatarak internet bağlantınızı hızlandırabilir. Ancak olumsuz tarafı, sinir bozucu olabilecek reklamları göstermesidir. Fakat bunu küçük bir ücreti olan yıllık abonelikle reklamsız kalabilirsiniz.

DFNDR’in Özellikleri

Anti-hack ve kimlik avı koruması özelliği

Önemsiz dosyaları ve önbelleği kaldırmak için hızlı temizleme

Parola ve parmak izi teknolojisine sahip uygulama kilidi

Ayrıca bkz: En İyi Android Launcher Uygulamalar 2019