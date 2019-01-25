Android İçin En İyi Müzik Çalar Uygulamaları 2019

Android akıllı telefonlar, genel olarak dahili bir müzik çalar ile birlikte gelir. Peki durum bu halde iken, neden farklı bir müzik çalar aramalısınız? Bunu sizlere kısaca anlatmaya çalışağız.

Varsayılan müzik çalar zengin özelliklere sahip değildir. Ne size tatmin edici bir ekolayzır sağlar ne de arayüzü beklentinizi karşılar. Örneğin, günümüzde çoğu cihazda, varsayılan müzik çalar olarak Google Play Müzik vardır. Kullanımı basittir, sadece isteniler işi basit bir şekide gerçekleştirir. Müzik kitaplığındaki klasör görünümü, dosyalar için etiket düzenleme ve diğer birçok gerekli araç gibi özelliklerden yoksundur.

En sevdiğiniz müzikleri neden daha özelleştirilebilir müzik çalar programları ile yapmayasınız ki. Bu yüzden sizlere Android için en iyi müzik çalar uygulamalarını bir araya getirdik.

2019 öncesinden beridir var olan uygulamar, hala geçerliliğini popülerliğini korumakta. Play Store üzerinde yer alan binlerce uygulamadan, sadece en iyi özelliklere sahip olanlarını sıraladık.

2019 Yılının En İyi Müzik Çalar Uygulamaları

Musicolet, birçok özelliğe sahip, reklamsız, hafif bir müzik çalar uygulamasıdır. Kulaklık düğmesini kullanarak müzik çalarınızı kontrol etmenizi sağlayan özelliği bile vardır. Genel olarak bu kulaklıklar da duraklatma/oynatma için tek bir tıklama, bir sonraki parçaya geçiş yapmak için çift tıklama ve önceki parçaya geçmek için üçlü tıklama yapılması gerekir.

Ayrıca, 4 veya daha fazla tekrarlayan tıklamayla şarkıyı hızlı ileri sarabilirsiniz. Birden fazla özelliği ile Android için en iyi müzik çalar uygulaması olduğunu iddia ediyor. Musicolet, klasörler, albümler, sanatçılar ve çalma listeleri için erişimi kolay sekmelere sahip sezgisel bir arayüz kullanmaktadır.

Musicolet’in Öne Çıkan Özellikleri

Çok fonksiyonlu sıralama seçeneği; 20’den fazla sıralama ayarı bulunur.

Aynı anda birden fazla şarkının albüm detaylarını düzenlemek için etiket editörü.

Kulaklıklı gelişmiş müzik kontrolü

Android Oto Desteği

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Phonograph, zarif bir kullanıcı arayüzü ile görsel olarak çekici bir uygulama diyebiliriz. Arayüz, ekrandaki içeriğe göre renk eşleşmesi için dinamik olarak değişir. Tema motoru, oynatıcıyı istediğiniz gibi özelleştirmenizi sağlar. Sadece Android müzik çalar uygulaması iyi görünümlü değil, aynı zamanda zengin özellikleri de bünyesinde barındırır.

Aynı zamanda uygulama, medyanızla ilgili eksik bilgileri otomatik olarak indirir. Bu oynatıcıdaki etiket düzenleyici, başlık, tek şarkılar için sanatçı veya tüm albümler gibi etiketleri kolayca düzenlemenizi sağlar.

Phonograph’ın Öne Çıkan Özellikleri

Kütüphanenin albümlere, sanatçılara ve çalma listelerine sınıflandırılması

Kapsamlı kişiselleştirme sağlayan dahili tema editörü

Parçalar hakkında ek bilgi indirmek için Last.fm desteği

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Tamamen özgür aynı zamanda da hafif bir müzik çalar olan Pulsar, birçok kullanıcı arasında en çok tercih edilen ücretsiz bir uygulamadır. Android için en iyi müzik çalar uygulamalarından birisi olarak reklamsız ve basit bir deneyim sunar. Ayrıca muhteşem kullanıcı arayüzü ve animasyon ile güzelce tasarlanmış. Kullanıcı arayüzü farklı renk temalarıyla da özelleştirebilir. Pulsar’ın kütüphane görünümü albüm, sanatçı, tür veya klasörlere göre sıralanabilir.

Ayrıca, uygulama, otomatik devam etme, ana ekran widgetı, dahili etiket düzenleyici, 5 bant ekolayzır (pro sürümde mevcut), last.fm desteği ile gelir. Pulsar minik olsa da, en iyi müzik çalarlardan biri.

Pulsar’ın Öne Çıkan Özellikleri

Crossfade, Android Oto ve Chromecast desteği

En çok çalınan, en son çalınan ve yeni eklenen şarkılara göre akıllı çalma listeleri oluşturma

Albümler, sanatçılar ve şarkılar arasında hızlı arama

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Android için en iyi müzik çalar uygulamaları arasında Pi Music Player, bir kullanıcının tercih edebileceği, gereken tüm özelliklere sahiptir. Uygulama ilk kurulurken, sizden dört farklı tema arasından tema seçmenizi isteyecektir. Ancak bunu sonradan değiştirebilirsiniz.

Kullanımı kolay, istenilen her şeyi yapan mükemmel görünümlü bir arayüze sahiptir. Çeşitli kütüphane görünümlerinden (parçalar, albümler, sanatçılar, türler, çalma listeleri, klasörler) müzik çalabilirsiniz.

Ayrıca, Uyku Zamanlayıcısı, Widget desteği, Zil Sesi Kesici ve çok daha fazlası ile birlikte geliyor. Pi Müzik çalar uygulaması Google Play Store’da ücretsiz olarak kullanılabilir, ancak reklamları bazen can sıkabilir. Reklamsız bir deneyim için ek satın alımlar yapabilirsiniz.

Pi Player’ın Öne Çıkan Özellikleri

Bass Boost, 3D Reverb Effects, Virtualizer ve daha fazlası gibi 5 bantlı dahili ekolayzer ön ayarları

Parça, albüm, tür ve çalma listelerini paylaşmak için Pi Power Share özelliği

Ses dosyalarını yönetmek için geliştirilmiş klasör görünümü

Sesli kitaplar ve podcast desteği

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BlackPlayer hiç şüphesiz Android için en iyi müzik çalarlardan biri ve birçok özelliği beraberinde getiriyor. Tamamen kaydırma ve hareketlerle kontrol edilebilen özelleştirilebilir bir kullanıcı arayüzü ile tasarlanmıştır. Yazı tipini ve kullanıcı arayüzünü özel değerlerle tam olarak değiştirebilirsiniz.

Ayrıca BlackPlayer, Widget’lar, Gapless oynatma, ID3 Etiket editörü, Uyku Zamanlayıcısı, değişken temalar ve daha pek çok faydalı özelliklerle doludur. Ayrıca MP3, WAV, OGG gibi standart yerel müzik dosyası formatlarını da destekler.

BlackPlayer’ın Öne Çıkan Özellilkleri

BassBoost, 3D surround Virtualizer ve Amplifikatör ile 5 bant ekolayzır.

Android Auto ve WearOS’u destekler

Şarkı sözleri görüntüleyin ve düzenleyin

.lrc dosyaları için destek

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