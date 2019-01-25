Android İçin En İyi Temizleme - Bakım Uygulamaları 2019

Android‘de bakım yapmak bir zorunluluk değildir. Ancak performansı artırmak, pil ömrünü uzatmak ve gereksiz dosyalardan kurtulmak için zaman zaman Androidinizi temizlemek iyi bir fikirdir. Android Temizleme – Bakım programları bunun için var. Peki Android temizleme – bakım uygulamaları gerçekten işe yarıyor mu?

Uygulamayı her açtığınızda, program hızlanması için önbellek dosyaları geride bırakır, zamanla biriken dosyların temizlenmesi gerekir. Ayrıca reklamlardan kaynaklanan önemsiz resimler ve küçük resimler çok fazla yer kaplar. Sizler bunun farkına bile varmazsınız. Android temizleme – bakım uygulamaları, gereksiz dosyaları bulmak ve silmenize yardımcı olmak için iyi bir şekilde basit hizmet verir.

Ancak RAM temizleme amacıyla bunları kullanmak bir eskide kaldı. Çünkü yeni çıkan telefonlarda bulunan Android’in yeni sürümleri, RAM konusunda hiç sıkıntı çıkarmıyor. Bu nedenle, telefondaki hafızanız azalıyorsa veya telefonunuzun performansının yavaşladığını düşünüyorsanız, Android için en iyi temizleme – bakım uygulama listesine şöyle bir göz atın.

En İyi Android Temizleme ve Bakım Uygulamaları 2019

Play Store’da Clean Master’ın 1 milyardan fazla indirmesi var. Uygulama aynı zamanda çeşitli birçok özellikler içeriyor. Önemsiz dosyaları temizlemenin yanı sıra, virüsten koruma yazılımı da var. Performansın ve pil ömrünün artırılmasına yardımcı olan kullanışlı bir uygulama.

Önemsiz dosyalar temizleme özelliği Sistem önbelleğini, önemsiz uygulama verilerini ve reklamlardan gelen gereksiz veriler üzerine gayet etkili iş yapar. Kaldırılan uygulamalardan geri kalan gereksiz dosyaları silmesine rağmen, fotoğraflar veya videolar gibi kişisel verileri silmez. “Charge Master” adlı ek bir özellik, durum çubuğunda pilin şarj durumunu gösterebilir.

Clean Master’a Özel Özellikler

Okuduktan sonra önemsiz bildirimleri temizlemek için bildirim temizleyici.

Oyunların yükleme hızını artırmak için oyun hızlandırıcı

Sahte wifi ve yetkisiz bağlantıları tespit etmek için Wifi güvenlik özelliği

Uygulamalarınızı güvende tutmak için uygulama kilitleme programı

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DU Speed Booster & Cleaner uygulaması, 2019 yılında yani şu anda mevcut 230 milyondan fazla kullanıcı ile güvenilir en iyi Android temizleme bakım uygulamalarından biridir. Sadece tek bir dokunuşla DU Speed Booster & Cleaner, arka plan uygulamalarınızı optimize eder. Aynı zamanda boş hafıza alanı ve gereksiz gereksiz dosyaları kaldırma yeteneğine sahiptir.

Bunlara ek olarak Sık kullanılmadığını uygulamaları sizlere bildirir. “CPU cooler” adlı seçenek, hangi uygulamaların daha fazla CPU gücü tükettiğini gösterir ve bu nedenle arka planda çalışan uygulamaları sonlandırmanıza yardımcı olabilir. Bu uygulama varsayılan olarak bir bildirim araç çubuğu görüntüler.

DU Speed Booster’a Özel Özellikler

Yüklü uygulamaları, hafıza kartı içeriğini ve yeni uygulamaları otomatik olarak analiz eden bir tarama özelliği

Virüs, reklam yazılımı, kötü amaçlı yazılım ve truva atlarını tespit etmek için dahili antivirüs arayüzü

Ağ durumunu tespit etmek için ağ güçlendiricisi

Şarj durumunu gerçek zamanlı olarak görüntülemek için Akıllı Şarj özelliği

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Go Speed, uygulamaların otomatik olarak başlatılmasını engelleyebilme özelliği ile çoğu programdan %50 daha verimli olduğu iddia edilmektedir. Aynı zamanda hafif bir Android temizleme – bakım uygulamasıdır. Gelişmiş takip analiz sistemi ile tasarlanan Go Speed programı, telefonunuzun arka planında çalışan tüm sinsi uygulamaları temizleyebilir ve durdurabilir.

Go Speed’e Özel Özellikler

Bellek durumunu gerçek zamanlı olarak kontrol edeb widget

Gereksiz, önbellek ve geçici dosyaları kaldırmak için derin tarama

Sık kullanılmayan uygulamaları yönetmek için uygulama yöneticisi

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Play Store’da 2 milyondan fazla kullanıcı indirilmesi Power Clean programına güvenmeniz için küçük bir etmendir. Hafif, hızlı ve akıllı bir Android temizleme – bakım uygulamasıdır. Bu uygulama sayesinde önemsiz dosyalarınızı temizleyebilir ve telefon depolama derinlemesine optimize edebilirsiniz. Sadece tek bir dokunuşla, telefonunuzu istediğiniz zaman hızlandırabilirsiniz.

Uygulamanın kullanımı ücretsizdir ancak reklamları bazen sinir bozucu olabilir. Premium sürümünü satın alarak reklamları kaldırabilirsiniz. Bildirim temizleyicisi önemsiz bildirimleri engelleyebilir. Ek olarak, uygulamaları kaldırmak, yedeklemek ve paylaşmak için bir uygulama yöneticisi ile birlikte gelir.

Power Clean’e Özel Özellikler

Uygulamalarınızı kitlemek için dahili bir Uygulama Kilitleme

Donanım sağlığını gösteren minimalist arayüz

Çift fotoğrafları silme özelliği

CPU kullanımını ve cihazın sıcaklığını kontrol etmek için CPU Cooler

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Temizleme – bakım uygulamarı arasında en basit arayüz ama bir o kadar da etkili bir uygulamadır. Size telefon optimizasyonunda yeni bir deneyim verebilir. Ace Clean, Ace Boost, Sessiz Bildirim, Pil tasarrufu ve CPU Soğutucu gibi vurgulayıcı özellikleri ile Ace Cleaner, telefonunuzun performansını artırabilir ve en üst seviyeye çıkarabilir.

Galerinizdeki benzer fotoğrafları bulabilir. Sık görüntülenenler hariç alanı temizlemek için bunları silme seçeneği sunan harika bir özelliktir.

Ace Cleaner’a Özel Özellikler

Otomatik olarak başlayan uygulamaları durdurmak için Ace Boost

Bildirimleri susturmak için tümleşik DND modu

Facebook için özel bir temizleme aracı

Dahili uygulama kitleme özelliği

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Hi Security, farklı bir temizleme – bakım uygulamasıdır. Gereksiz dosya temizleyici, antivirüs ve güçlendirici birleşimidir. Uygulamanın akıllı telefonunuzun genel özelliklerini görüntüleyen bir arayüzü vardır. Sezgisel şekilde telefonunuzu iyileştirmeye çalışır. Android telefon temizleyici uygulamasında, Android virüslerine yönelik uygulamaları tarayan birinci sınıf bir virüsten koruma yazılımı bulunuyor.

Gereksiz dosyaları bulmak, önbellek ve uygulama artıklarını temizlemek gibi performansı artıran özellikler söz konusu olduğunda Android için en iyi telefon temizleyici uygulamalarından biridir.

Hi Security’e Özel Özellikler

Bulut tabanlı virüsten koruma

Hassas uygulamaları kilitlemek için uygulama kilidi

Wifi güvenlik ve wifi hız testi

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