Oyun dünyasının yeni modası haline gelen hayatta kalma temalı olan yapımlar, son dönemde bir hayli konuşulmaya başlandı. Bu yapımlar içerisinde en çok dikkat çekenlerinden birisi ise Fortnite yapımı oldu. PUGB oyunuyla hemen hemen aynı dönemde yayına başlayan Fortnite oyunu yine piyasayı kısa sürede sallamayı başarmıştı.

Yapımın bilgisayar kullanıcıları içerisinde ne kadar popüler olduğunu tartışmaya bile gerek yok. Ardı ardına kullanıcı sayılarında rekorlar kıran yapımın, şimdi ise mobil sürümleri konuşuluyor. İlk olarak iOS için yayınlanan oyunun mobil sürümünde de beklenen başarı elde edildi. Oldukça başarılı olan ve iOS sürümünde de rekorlar kıran yapımın, ilk dönemlerde Android sürümü için ne zaman yayınlanacağı konusunda ise detaylar açıklanmamıştı. Fakat aradan geçen 2 ay sonrasında Fortnite Mobile Android sürümü için beklenen açıklamalar yapıldı.

Fortnite Mobile Android Sürümü Yaz Aylarında Çıkacak

Bu noktada firma tarafından yapılan açıklamalar oldukça heyecan uyandırdı. Yapılan açıklamalara göre mobil sürümün Android işletim sistemi için hazırlıklarına hız verildi. Android sürüm için yeni düzenlemeler yaptığını açıklayan marka, ilk testlerin başarılı olduğu açıklamalarını da eklemeyi unutmadı. Süre konusunda ise bu yaz gösterildi.

Net bir tarihi yine göremedik ancak en azından belirsizlik biraz daha kaldırılmış oldu. Buna göre yeni sürümün ya bitmeden gelmesi bekleniyor. Android sürümü için ne gibi yeniliklerin olacağı konusunda da ilk açıklamalar yapıldı. Buna göre tıpkı iOS sürümünde olduğu gibi Fortnite oyununun tam kontrollerine erişmemiz mümkün olacak.

Yani yine kontrol kısmında ayrıcalıklı birçok özelliği bulunan mobil sürümle karşı karşıya olacağız. Android sürümünün daha ne gibi artıları olacağını da zamanla göreceğiz. Yeni sürümün yayınlanmasının ardından Android serisinin en gibi farklarının olacağından daha detaylı olarak söz edeceğiz. Şimdilik elde ettiğimiz bilgiler bu kadar ile sınırlı.