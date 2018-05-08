Microsoft, tüm platformlardaki stratejisini tutarlı güncellemeler üzerine kuruyor. Son olarak Microsoft Launcher‘a bir çok yenilik getirerek gösterdi.

Şimdi, şirket Android ekosisteminde var olan Outlook uygulaması için yeni bir güncelleme yayınladı. Bu güncelleme sürüm numarasını 2.2.147‘ye taşıyor ve neredeyse tamamen yeni ve gelişmiş bir arama deneyimine odaklanıyor. İşte uygulamada yapılan değişikliklerin tüm listesi:

Arama ön ve orta için yeni ve basitleştirilmiş bir gezinme çubuğu.

En üstteki kişilere doğrudan erişim, yaklaşan seyahat güzergahları, paket teslimatları ve Arama sekmesindeki son ek bağlantıları.

Tek bir arama kutusundan e-postaları ve kişileri arayın.

Kişiler ve dosyalar doğrudan deneyime entegre edildi.

Uygulamayı açtıktan sonra, kullanıcılar, ekranın altındaki sekme bölmesinin tam ortasına oturduğundan, Arama’nın kelimenin tam anlamıyla “ön ve orta” olduğunu görecekler.

Arama deneyimi son derece kullanışlı görünüyor, yakın zamanda yeni kişiler ve dosyaları gösteriyor ve hatta arama sonuçlarını yalnızca ekleri olan e-postaları göstermek için filtreleme seçeneği sunuyor. Kullanıcılar şu anda Google Play Store‘dan güncellemeyi alabilir.

Microsoft geçtiğimiz günlerde tüm Outlook.com kullanıcıları için yeni bir Mail deneyimi yaşatacağını duyurdu ve şirketin her platformda hizmetinde iyileştirmelere devam etmeye odaklandığı görülüyor.