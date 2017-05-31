Android için YouTube güncellendi!

YouTube, Eylül 2016’dan bu yana Android uygulaması için yeni bir kullanıcı arayüzü test ediyor. Bu, test aşamasında birkaç farklı yineleme geçirdi ve bugün Android için YouTube’un her bir kullanıcısına resmi olarak nihayet hazır.

Güncelleme bir kez canlı yayınlandığında göreceğiniz en önemli şey, bir alt gezinme çubuğu. Bu özellik, açıkça sekmeler olarak etiketlenmiştir; bu nedenle, dokunduğunuz hakkında merak etmek zorunda kalmazsınız. Ayrıca tüm sayfalarda da görülebilir (videoları izlerken hariç).

Hesap ve Kütüphane artık ayrı bölümler, böylece ne istediğinizi bulmak daha kolaylaşıyor. Videolarınız (oynatma listeleri, izleme geçmişi, yüklemeler) Kitaplık’ta bulunurken, Hesap ve Ayarlar’a üstteki profil simgenizden ulaşılabilir.

Ayrıca, uygulama artık her bir sekmede bıraktığınız yeri hatırlıyor ve geri döndüğünüzde oradan kolayca devam edebiliyorsunuz.