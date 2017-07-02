Android İçindeki Virüs Nasıl Anlaşılır?

Android içerisinde yer alan bir çeşit virüsü tespit etmenin birçok yolu bulunmaktadır. Günümüzde neredeyse her 10 insandan 9’u android telefon kullanmaktadır. Özellikle de android telefonların ub kadar yaygınlaşmasıyla beraber kötü niyetli kişiler android teknolojisne daha da atılmaktadır. Durum böyle olunca da her gün birbirinden çok daha farklı çeşitli virüs tipleri ortaya çıkmaktadır.

Özellikle de normal, sıradan kullanıcılar bu virüslere aldanıyorlar ve android telefon kullanımından çok anlamayan, uygulamalar ile çok fazla haşır neşir olmayan dolayısıyla da bu konu hakkında yeterli bilgi derecesine sahip olamayan kullanıcılar bu virüse karşı çok savunmasızlar. Ancak bizler hem normal kullanıcılar hem de ileri düzey kullanıcılar için sizlere güzel fikirler vereceğiz ve android virüsleri nasıl tespit edebileceğiniz hakkında fikir sahibi olacaksınız.

Telefondaki Anormal Değişimler

Telefon üzerine anormal çeşitli değişiklikler meydana gelecektir. Örneğin bataryanın çok seri bitmesi veya öncekine göre daha hızlı bir şekilde bataryanın azalması. Eğer telefon üzerinde çekim yapmadığınız halde kamera flaşının otomatik bir şekilde açılması gerçekleşiyorsa yine telefonunuzda virüs olma ihtimali vardır.

Bunlara ek olarak yine telefonda oluşabilen kasmalar, telefonun sesinin kendi kendine kısılması, kendi kendine yükselmesi de bu gibi sorunlara örnektir. Telefonun şarjının hızlı bitmesi durumunda kullanıcılar genellikle batarya değişimi yaparlar veya şarj aletini komple değiştirirler. Ancak sorun şarj aletinde veya bataryada değildir. Bu gibi durumlarda mutlaka dikkatli olmalı ve güzel bir şekilde incelemelerinizi yapmalısınız.

Android Virüsü Nasıl Silinir?

Android virüsünü silmek için yapmanız gereken bir kaç işlem elbette var. Örneğin bir antivirüs programı indirmek ve güncellemelerini gerçekleştirmek. Güncelleme işlemlerinden sonra da tam virüs taraması yapın ve virüsleri tarayın. Karşınıza çıkan virüslerden hepsini silmelisiniz. Sonrasında yine telefonunuzda bulunan gereksiz bütün uygulamaları kaldırın. Virüs olarak sadece aklınıza telefonunuza zarar veren virüsler gelmesin. Reklam virüsleri de birer zararlı çeşitlerindendir. Backdoor yani bilgi çalmaya yönelik olan virüsler de zararlı çeşitlerindendir. Bu yüzden çok dikaktli olmalısınız ve her önünüze gelen uygulamayı yüklememelisiniz.