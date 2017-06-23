Android İnternet Tarayıcısı Güvenlik Güncellemesi Aldı

Android‘in sıklıkla kullandığı bir bileşeni, Chrome‘u kullanmak zorunda kalmazsanız, web sayfalarını içerideki uygulamalardan görüntülemenize olanak sağlayan bir mikro tarayıcı olan WebView‘tir. Ancak, ince bir pencereyi İnternet’e doğru işaret etmek, hain bir türün cihazınızın güvenliğini aşmasının kolay bir yolu. Bu, Google’daki insanların WebView’ü daha güvenli hale getirmek için gerçek zaman ve çaba harcamak için yeterince ciddiye aldığı bir konu.

Şirket, WebView’in içinde Güvenli Göz Atma özelliğini önemli bir şekilde içeren platform için bir çift güncelleme duyurdu. Bir uygulamanın halihazırda Google’ın kötü amaçlı yazılımı ve kimlik avı amaçlı veritabanları üzerinde bulunan bir siteyi görüntülemesini istemesi durumunda bir uyarı gösterileceği anlamına geliyor. Buna ek olarak, Google, kötü niyetli uygulamaların ana uygulamaya erişmesini zorlaştıran WebView’in oluşturucusunu korudu.

Geliştiriciler, uygulamalarına tek bir satırlık açık kod ekleyerek Güvenli Tarama özelliğini etkinleştirebilecek. Kullanıcılar bu arada, arkalarına yaslanıp rahatlayabilir, sinir bozucu başka bir güvenlik deliği daha kapandı.