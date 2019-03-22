İnternet olmadan müzik dinlemek mümkün müdür? Android telefonlarda İnternetsiz Müzik Dinleme artık mümkün. 2019 yılına geldik. Teknoloji oldukça hızlı gelişti ve gelişmeye devam ediyor.

Şu anda bir dünya akıllı telefon var. Peki internetsiz müzik dinleme uygulamaları mevcut mu? Muhtemelen, dünyanın dört bir yanından en sevdiğiniz sanatçıların sonsuz çalma listelerini sunan çevrimiçi müzik dinleme servislerini zaten biliyorsunuzdur.

Çevrimiçi müzik dinleme uygulamaları istediğiniz zaman, istediğiniz kadar müziği doğrudan dinlemenize olanak sağlar. Ayrıca bu tür programlar doğrudan dinlemenizle kalmayıp, aynı zamanda internetsiz müzik dinlemenize de olanak sağlar.

Android İnternetsiz Müzik Dinleme Nasıl Olur?

Bazı çevrimiçi müzik dinleme uygulamaları, müziklerin çevrimdışı olarak kaydedilmesine de olanak sağlıyor. Bu sayede müziğin telif hakkı korunarak, sadece indirilen müzik dinleme uygulamasında erişime izin vermekte.

İnternetsiz müzik dinleme işlemi ise, bir defalık internete bağlanarak müziklerin inmesine ve sonrasında dilediğiniz kadar dinlemenize yardımcı olmasıdır. Aşağıda en iyi internetli veya internetsiz müzik dinleme uygulamalarının en iyisini bulacaksınız.

Ayrıca müzikleri internetten indirdiğinizde dinlemeniz için Android İçin En İyi Müzik Çalar Uygulamaları 2019 makalemizden yardım alabilirsiniz.

İnternetsiz Müzik Dinleme Uygulamaları

Google Play Müzik, birçok akıllı telefona önceden yüklenmiş bir uygulama olarak gelir. Müzik çaları ise çoğu standarda göre oldukça iyi. Çevrimdışı müzik çalabiliyor ve kurulduktan sonra, her iki dahili depolama SD kartınızda da müzik okuyor.

Albüm kapaklarını hemen internetten senkronize eder ve Google hesabınızı kullanarak giriş yaptığınızda daha fazla müzik eklemenizi de sağlar. Kullanıcı arayüzü de oldukça sade. Beyaz bir arka plan üzerinde karakteristik turuncu bir tema rengine sahip.

Müzik kütüphanesi geleneksel Çalma Listesi, Sanatçı, Albümler ve Şarkılar olarak kategorize edilmiştir. Uygulama ayrıca ana ekrana ve kilit ekranına yerleştirilebilecek farklı widget’lara sahip.

İstediğiniz yerden sevdiğiniz tüm müziklere anında erişim sağlayacak, ayrıca da internetsiz müzik dinlemenize izin verecek bir uygulama mı arıyorsunuz? O halde Dezeer uygulasını denemenizde fayda var. Sevdiğiniz sanatçılardan veya radyo istasyonlarından dilediğiniz kadar müzik listelerine erişebilirsiniz.

Çevrimdışı uygulaması ile, sahip olduğunuz müziklerin hepsine internet olmadan erişmeniz mümkün. Tüm bunlara ek olarak, en sevdiğiniz sanatçıları takip edebilirsiniz, trendlerden anında haber alabilirsiniz ve tüm yeni şarkıları duyan ilk siz olabilirsiniz.

Ayrıca, kendi çalma listelerinizi oluşturabilir ve bunları istediğiniz gibi özelleştirme yapabilirsiniz. Sezgisel bir arayüzü olduğu için kişisel tercihlerinize göre ne dinleyeceğiniz konusunda öneriler alırsınız. Bu uygulama ile, mobil operatörünüz tarafından değil de, yalnızca müziklerinizi Wi-Fi şebekelerine bağlıyken indirilir.

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Android kullanıcıları için mevcut olan en iyi internetsiz müzik dinleme uygulamalarından biri SoundCloud’tur. Dünyanın her yerinden çalma listelerine, internete girmeden erişerek müziğinizi çevrimdışı duruma getirmenize izin verir.

Bununla birlikte, en önemli özellik, uygulamanın müziğin çevrimdışı dinleme için kaydetme yeteneğidir. Bu özellik bile tek başına uygulamayı Android için diğer müzik uygulamalarından daha kullanışlı hale getirir. Buna ek olarak, SoundCloud uygulaması neyi sevdiğinize ve pazardaki yeniliklere dayanarak önerilerde bulunur.

Ayrıca, kendi müziğinizi yaratabileceğiniz ve hayranlarınızı sosyal medya platformlarında dinleyebileceğiniz ve paylaşabildiğiniz şekilde popülerleştirebileceğiniz bir sosyal platform da var.

Android cihazlarınız için ücretsiz olan bu uygulama yalnızca dünyanın her yerinden sınırsız müziğe erişim sağlamakla kalmaz, aynı zamanda bilgiyarınıza indirip kullanabileceğiniz bir programa da sahiptir. 2008’de İsveç’te piyasaya sürülen Spotify, yıllardır boyunca süper hafif ve akıcı kullanıcı dostu uygulama için çeşitli güncellemeler almıştır.

Uygulamaya oldukça iyi çalma listeleri ile geliyor. Ayrıca kendinize ait ayrı bir çalışma listesi de oluşturabilirsiniz. Bu uygulama ile videoları, müzikleri ve podcast’leri de yayınlayabilir ve çevrimdışı modda daha sonra görüntülemek üzere kaydedebilirsiniz.

Spotify’ın en güzel özelliği müzikleri çevrimdışı olarak saklayabilmenize olanak sağlamasıdır. Çevrimdışı modunu seçtiğinizde internetsiz olarak müzik dinleme işlevini gerçekleştirebilirsiniz.

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İnternetsiz müzik dinleme uygulamalarının sonuncusu, Napster uygulamasıdır. Uygulamanın en yönlerinden birisi de ücretsiz olmasına rağmen, sinir bozucu reklamlar ile dolup taşmamasıdır.

Napster uygulaması, kullanıcı deneyimini ön plana çıkaran ve kendi bulut müzik tabanından yüksek kaliteli müzikleri dinlemeyi bekleyebilirsiniz. Müzik dinlemeyi seven bir çocuğunuz varsa, uygulamanın güzel ve güvenli Napster KIDS özelliğinin olmasıdır.

İşin eğlenceli yanı, düşünebileceğiniz hemen hemen her cihazda kullanabilmenizdir. Ve tabii ki bu uygulama aynı zamanda aktif bir internet bağlantısı olmadan dinleyebilmeniz için müziğinizi çevrimdışı duruma getirmenizi de sağlar.