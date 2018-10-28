Akıllı telefonlarda en çok kullanılan işletim sistemi Android işletim sistemi olarak biliniyor. iOS işletim sistemiyle karşılaştırdığımız zaman Android işletim sisteminin kullanım oranlarının rekor seviyede olduğunu söylemek yanlış olmaz. Fakat aynı durum güncellenen sürümler için geçerli değil. Güncellemelerde ise tam tersi bir durum gündeme geliyor.

Android güncellemeleriyle gelen yeni sürümler çok daha geç kullanıma giriyor. iOS işletim sistemine göre yeni sürümlerin kullanım oranlarının çok geç artış gösterdiğini söyleyebiliriz. Bu durum Google tarafından sürekli olarak yayınlanan raporlarda da karşımıza çıkıyor. Son olarak Ekim ayı için Android kullanım oranları açıklandı.

Android Pie Hala Listede Yok

Android kullanım oranlarının yenilenmesinin ardından gözler direk olarak Android Pie sürümünü aradı. Aradan geçen 2 aya rağmen ise henüz kullanım oranlarında Pie sürümü yer almadı. Yani henüz yeni sürümün kullanım oranının %0.1 ya da daha aşağıda olduğu görülüyor. Yeni sürümün kullanımının başlamaması ya da yaygınlaşmaması yine bir yavaşlama söz konusu olduğunu belirtelim. Pie sürümünün henüz listede yer almamasına karşın, yine en güncel sürümlerden biri olan Oreo için de bir yükseliş söz konusu.

Özellikle 8.0 sürümünün kullanım oranının arttığını net bir şekilde görebiliyoruz. Pie listede yokken Oreo sürümünün kullanım oranı %21,5 olarak görülüyor. Bu kullanım oranları içerisinde %14’lük kısımda Oreo 8.0 sürümünün kullanıldığını görüyoruz.

İkinci olarak Oreo 8.1 sürümünün kullanıldığını ve bu sürümün kullanım oranının da %7.5 olduğunu görüyoruz. Yine Oreo sürümüyle beraber Nougat sürümünün de önünün açıldığı görülüyor. Son değerlendirmelere göre Nougat sürümü %28.2 oranında kullanılıyor.

Yeni sürümlerinin kullanım oranlarının yavaş yavaş yükselmeye başladığını görüyoruz. Buna karşın Pie sürümünün ne zaman listelerde yer alacağı konusunda ise bir bilgi yer almıyor. Muhtemelen bir ay sonra yayınlanacak olan yeni liste için sürümler ortaya çıkacak.

Hem yeni akıllı telefonların yavaş yavaş pazara girecek olması hem de güncellemelerin yavaş yavaş yayınlanması sonrasında Pie sürümünün kullanım oranlarının artması bekleniyor. Bir ay sonra yayınlanan kullanım oranlarını takip edeceğiz.