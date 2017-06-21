Android Market 30 Haziran’da kapanıyor!

Bu 1 Nisan şakası şakası değil. Google, Android Market‘in bu yıl 30 Haziran’dan sonra artık çalışmayacağını duyurdu.

Play Store yaklaşık beş yıl kullanılabilir durumda, ancak az bilinen bir gerçek, yalnızca Android 2.2 ve sonraki sürümlerde çalışıyor olmasıdır. İşletim sisteminin Android 2.1 ve önceki versiyonları ile halen kullanımda olan cihazlar, tüm bu süreler boyunca Android Market kullanıyorlardı. Aslında hala çalışıyor.

30 Haziran’a kadar, Android 2.1 piyasaya sürüldükten yaklaşık 7 yıl sonra onur verici bir şekilde sona erecek. 1 Temmuz’dan itibaren, eski cihazları kullanan insanlar artık Android Market‘e hiç erişemeyecek ve böylece yeni uygulama yüklemeleri imkansız olacak. Değişiklik, Android Market uygulamasındaki “teknik kısıtlamalar” nedeniyle cihazda herhangi bir bildirim yapılmaksızın gerçekleşecek.

Android 2.1 veya daha eski bir işletim sistemi kullanan bir akıllı telefonunuz varsa belki bu yeni bir telefon almanın iyi bir zamanı olabilir.