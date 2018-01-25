Android Mesaj Uygulamasına Hızlı Yanıt Geliyor!

Gmail uygulamasını kullananların gelen e-postalara hızlı yanıtlar sayesinde tek bir dokunuşla yanıt vermesine olanak tanıyan akıllı hızlı yanıt özelliği şimdi Android Mesajlar‘a geliyor. Mesajlaşma uygulamasında akıllı yanıt verecek ilk telefonlar Android 8.x tarafından desteklenen Pixel ve Nexus cihazları ve Project Fi cihazları olacaklar. Bu noktada diğer cihazların Android Mesajlar‘da akıllı hızlı yanıt özelliği olup olmayacağı henüz belli değil.

Bugün Project Fi tarafından yayınlanan bir twit akıllı hızlı yanıt özelliğinin bugün başlayıp uyumlu cep telefonlarına dağıtılıdığını söyledi. Google blidiğiniz üzere abonelerine kablosuz bağlantı sağlamak için Wi-Fi noktalar ve hücresel servislerin bir kombinasyonu MVNO kullanıyor. Project Fi‘nin LTE için kullandığı taşıyıcılar arasında ise Sprint, T-Mobile ve US Cellular bulunur.

Akıllı Hızlı Yanıt özelliği aldığınız e-postaya dayalı olarak size seçim için önceden hazırlanmış üç farklı yanıt sunar. Kullanıcıların e-postalarına hızlı ve uygun bir yanıt vermesine olanak tanır.