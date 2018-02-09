Android Mesajlar – Google‘ın mesajlaşma uygulaması – bugün yeni bir güncelleme aldı. Önemli bir değişiklik olmamasına rağmen yakın gelecekte bizi bekleyen şey biraz ilginç olabilir. Android Police sitesi tarafından gerçekleştirilen yeni uygulamanın testi sonrasında bazı harika yeni özellikleri gerçekten çok yakında alabileceğiz. Aşağıdaki bilgilerin değiştirilebileceğini ve Google tarafından resmi olarak ilan edilmediğini unutmayın.

İlk yeni özellik Mesajlar’ın web entegrasyonu olabilir. Uygulama tarayıcı aracılığıyla bir PC’de kullanılabilir duruma gelebilir. Ancak önce cep telefonunuzu ve bilgisayarınızı eşleştirmelisiniz. Whatsapp Web ile aynı çalışma mantığında olacağı düşünülüyor. Bunu yapmak için PC’nizdeki bir web sitesini ziyaret etmeniz gerekebilir. Bu da akıllı telefonunuzla tarama yapmak için QR kodu verecek.

Google, zaten diğer mesajlaşma uygulaması Allo‘ya bu sistemi benzer bir şekilde entegre etti. Bu nedenle zaten tüm süreç hakkında biraz fikrimiz vardı. Ayrıca eşleştirdiğiniz tüm bilgisayarları görme ve hangisi ile eşleştirmeyi kaldırma seçeneğine sahip olabilirsiniz.

Bir diğer beklenen ek özellik ise Zengin İletişim Hizmetleri’nin (RCS) entegrasyonu.

RCS Nedir? (Zengin İletişim Hizmetleri)

Hücresel veri ile yüksek çözünürlüklü fotoğraf gönderme ve mesaj göndermeye izin vermek için SMS ve MMS’i geliştirmeyi amaçlayan yeni bir mesajlaşma protokolüdür. Bu ilginçtir çünkü taşıyıcı tarafından sağlanan bir özellik olması gerekiyor. Google‘ın bu büyük planında nasıl bir rol oynayabileceğinden emin değiliz.

Son olarak, muhtemelen Google Mesajlar aracılığıyla yapılan ödemelere tanık olacağız. Kasım ayında Google, Cüzdan uygulaması aracılığıyla para göndermenize izin veren benzeri bir özellik ekledi. Ancak Mesajlar uygulaması ödemeleri arkadaşlarınıza para göndermek yerine bir şeyler satın almaya yönelik olacak gibi görünüyor.

Yeni güncelleme şu anda dünya üzerindeki bazı kullanıcılara sunuluyor. Ancak sabırsızsanız ve şu anda Mesajlar uygulamasını güncellemek istiyorsanız; buradan manuel olarak indirebilirsiniz.