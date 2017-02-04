Android Nougat 7.1.2 Güncellemesi İçin Yeni Detaylar

Google’ın yeni seri Android güncellemeleri bir bir akıllı telefonlara gelmeye başladı. Android Nougat sürümünden sonra da güncellemelere devam eden Google’ın son olarak ise Android Nougat 7.1.2 güncellemesi ile gündeme geldiğini biliyoruz. Hatta birçok Google akıllı telefon serileri için beta sürümleri de yayınlanan yeni Android Nougat 7.1.2 işletim sistemi güncellemesinin beta sürümlerinden sonra belli başlı yeni özellikleri de ortaya çıktı.

Android Nougat 7.1.2 Ne Gibi Değişiklikler Getiriyor?

Yeni güncellemenin beta sürümü yayına girdikten sonra söz konusu güncellemenin sadece Google akıllı telefon serilerine özel olacak olan detayları ortaya çıkmıştı. Fakat yeni güncelleme sonrasında yavaş yavaş yeni özelliklerde ortaya çıkmaya başladı. Android Nougat 7.1.2 için yeni detaylar neler? Bakalım.

Hareketli Duvar Kağıtları İçin Yenilikler

Android Nougat 7.1.2 beta sürümüyle beraber ortaya çıkan ilk büyük değişiklik hareketli duvar kağıdı değişiklikleri. Daha önce kullanılan tema sistemlerinde büyük farklılıklar oluşturan yeni güncellemenin bu noktada ilk olarak sunacağı değişikliğin ise hareketli duvar kağıtları üzerinde olduğunu da belirtelim. Yeni beta sürümü sonrasında artık hareketli duvar kağıtlarını farklı farklı kullanabiliyorsunuz.

Yani şöyle ki ana ekran için farklı bir hareketli duvar kağıdı, menüler için ayrı, kilit ekranı için ise ayrı bir hareketli duvar kağıdı seçimi mümkün kılınıyor. Bu özelliğin aslında Android Nougat 7.1 sürümüyle beraber geleceği açıklanmış fakat yeni güncellemede söz konusu özellik kullanıma sunulmamıştı. Acaba iptal mi edildi derken Android Nougat 7.1.2 beta sürümüyle beraber yeni özellikleri de görmeye başladık.

Parmak İzi Okuyucularına Yeni Özellikler

Özellikle Google’ın akıllı telefonları için geçerli olan bu özellikle beraber artık parmak izi sensörü ile beraber kullanılabilecek olan özelliklerinde genişletileceği belirtiliyor. Hareketler özelliği ile parmak izi sensörlerinin sadece giriş ekranlarında değil bunun dışında farklı uygulamalarda da kullanılabileceği de belirtiliyor. Tabi bunun için Android Nougat 7.1.2 beta sürümünü değil final sürümü beklemek gerekiyor. Yeni güncelleme ile beraber şimdilik sadece bu noktada bir geliştirme yapılacağının ortaya çıktığını belirtelim.

Genel Sistem İyileştirmeleri

Sadece yeni özellikler sunması değil bunun dışında Android Nougat 7.1.2 beta sürümüyle beraber sistemsel olarak da birçok iyileştirmenin yapılacağı da belirtildi. Tüm sistem güncellemelerinde olduğu gibi birçok güvenlik açığını kapatacağı açıklanan yeni güncellemenin ayrıca birçok sistem performans sorununu da ortadan kaldıracağı belirtiliyor.

Söz konusu güncelleme ile beraber genel güvenlik iyileştirmeleri ve genel performans iyileştirmeleri konusunda birçok yenilik sunacağı düşünülen Android Nougat 7.1.2 güncellemesinin final sürümüyle beraber tüm detaylarının da kesinlik kazanması bekleniyor. Fakat güvenlik ve performans konusunda şimdiden beta sürümle beraber birçok iyileştirme yapıldığını da belirtelim.

Çıkış Tarihi

Şu an için beta sürüm olarak yayınlanan yeni sürümün kısa süre sonra final sürümü olarak da yayınlanması bekleniyor. Henüz final sürüm için kesin bir tarih verilmiş değil. Fakat beta sürümün gelmesi ile beraber final sürüm içinde çok fazla beklenmeyeceği de düşünülüyor. Tabi akıllı telefon markaları bu yeni sürümü ne zaman yayınlar orası merak konusu. Çünkü henüz Android Nougat güncellemesini tamamlamayan bile birçok marka bulunuyor. Bu nedenle final sürüm çıkmış olsa da Google’ın akıllı telefonları dışında yine yeni sürümün diğer akıllı telefonlar için bir süre daha beklenmesi gerekecek.