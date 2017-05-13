Android 7.1 Nougat‘a sahipseniz, depolama alanınızı yönetmek için yeni yerleşik özelliğin farkında olmayabilirsiniz. Ayarlar> Depolama alanı altındaki ‘Depoyu yönet’ seçeneği, Android 7.1 cihazınızda yerden tasarruf etmek için kullanışlı araçlar sunar.

Android 7.1 Nougat’da, Aygıt > Depolama Alanı’nı ayıklayabileceğiniz Ayarlar> Depolama alanı altında ‘Depolama alanı yönet’ seçeneğini bulabilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin.

Android Nougat Akıllı Depolama Nasıl Kullanılır: Android Ayarları

Ayarlar> Depolama alanında, Android 7.1 cihazınızdaki depolama biriminin dökümünü bulabilirsiniz. Önceki Android sürümleri ile yalnızca kategori başına depolama alanı kullanımını görebilirsiniz ancak v7.1 sürümünde, üst kısmında bir “Depolama alanını yönet” seçeneğini görürsünüz.

Bu seçeneğe dokunduğunuzda, otomatik ‘Akıllı Depolama Alanı’ ve ‘Şimdi boş alanınızı boşalt’ manuel seçeneği olmak üzere iki seçenek sunulacak.

Ayarlar dahilinde, depolama alanı alan uygulamalar için daha ayrıntılı bir döküm elde edersiniz. Bunu, ‘Uygulamalar’ gibi seçeneklerden birine hafifçe vurarak ve en çok alan kaplayan uygulamaları görebilirsiniz.

Otomatik Seçenek:

Android cihazınızda neredeyse doluyken, ‘Akıllı Depolama’ seçeneği yedeklenen fotoğrafları ve videoları otomatik olarak kaldıracaktır. Cihazınız yedeklenmemiş fotoğrafları veya videoları silmeyecektir, dolayısıyla önemli anıları Google Fotoğraflar‘a yedekleneceklerinden kaybetme endişesi duymanıza gerek yoktur.

Bir Google Pixel‘e sahipseniz, fotoğrafların ve videoların tam çözünürlükte ücretsiz olarak depolanmasını sağlarsınız.

‘Yedeklenen fotoğraf ve videoları kaldır’ seçeneğini görürsünüz, otomatik silme işlemi yapmadan önce fotoğrafların ve videoların olması gereken gün sayısını seçebilirsiniz.

Manuel Seçenek:

‘Şimdi alanı boşaltın’ seçeneği depolama alanınızı hemen temizlemenizi sağlar. İndirilenler klasörünüzü, X gününden daha eski fotoğraf ve videoları ve uygulamaları bile kaldırma seçeneğiniz vardır. Ayrıca bakınız: En iyi Telefonlar