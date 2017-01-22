Android Nougat Güncellemeler Neden Durduruluyor?

Google’ın geliştirdiği mobil işletim sistemi Android için son olarak Android Nougat sürümü yayınlanmıştı. Google’ın yaptığı açıklamalarda yeni işletim sisteminin şimdiye kadarki en iyi Android işletim sistemi olacağı ve hatta söz konusu işletim sistemi ile ekstra birçok konuda performans artışı sağlanacağı da iddia edilmişti. Tüm bu iddialarla beraber yayınlanan Android Nougat işletim sistemi için birçok marka akıllı telefon modellerine de yeni işletim sistemi desteğini vermeye başlamıştı. Fakat son günlerde güncellemelerin durdurulduğu haberleri gelmeye başladı.

Android Nougat Güncellemelerine Ara Verildi

İlk olarak HTC tarafından yapılan açıklama ile Android Nougat işletim sisteminin güncellemesinin durdurulduğu belirtilmişti. Hemen sonrasında Samsung kısa bir süreliğine söz konusu güncellemeyi durdurduğunu açıklamıştı. Ardından Sony tarafından da güncellemenin durdurulması güncellemenin neden durdurulduğu sorularını gündeme getirmeye başladı.

Cihazlarda Uyum Sorunu

Android Nougat güncellemesinin durdurulma nedenlerinden en önemlisi olanı ile başlayalım. Söz konusu güncellemenin durdurulmasının ana nedenlerinden birisi markaların akıllı telefonlarında yaşanan uyum sorunu. Aslında hemen her akıllı telefon markasının Android Nougat güncellemesini kendi telefon serileri için optimize ettiğini biliyoruz.

Hatta bu nedenle birçok farklı akıllı telefon markasında birçok farklı işletim sistemi özellikleri bulunuyor. Arayüz farklılıkları, menü tasarımlarında farklar, Laucher farklılıkları, tasarım farklılıkları derken akıllı telefon markaları bir nevi Android Nougat türevi işletim sistemlerini oluşturuyor. Bu durum telefonun kendi özelliklerine göre işletim sistemi uyumu sağlamasına neden oluyor.

Fakat Google her marka için ayrı değil tek bir işletim sistemi yayınlamakta. Bu nedenle markaların ayarlamalarda yanlış yapacakları bir nokta tüm işletim sistemini bozuyor. Bunun dışında belli özelliklerde kullanılmaz hale geliyor. Mesela söz işletim sisteminde uyum sorunu yaşanması nedeniyle telefonun Home tuşu çalışmaya biliyor. Birçok markanın Android Nougat güncellemesinde sorunlar yaşamasının ana nedeni de bu.

Performans Değerlerinin Düşük Olması

Gelelim Android güncellemesinin belli süreler için durdurulmasının diğer bir nedenine. Bu nedende de aslında yine bir optimizasyon sorunundan bahsetmek gerekiyor. Şöyle ki işletim sistemi donanım araçlarına tam olarak uyum sağlamadığı için akıllı telefon bileşenlerinden de maksimum performans alınamıyor.

Sadece son versiyon Android işletim sistemi için değil genel olarak Android serilerinde yaşanan bir sorun şeklinde karşımıza çıkan sorun nedeniyle bazı akıllı telefonlarda eski işletim sistemleri güncellenmiyor. Telefonun en yüksek performans aldığı işletim sistemi kullanılıyor. Böylelikle telefonda donma, ısınma ve uygulama çökme sorunlarının da önüne geçiliyor. Android Nougat için de güncellemenin durdurulma nedenlerinden birisi de bu.

Pil Sürelerinde Yaşanan Sorunlar

Özellikle HTC serisinde yaşandığı iddia edilen bu sorunda güncelleme sonrasında akıllı telefonların pil sürelerinin neredeyse %%30 oranında düştüğü belirtiliyor. Kullanıcılardan beta denemelerini yapanların gönderdikleri mesajlarla beraber ortaya çıkan sorun sonrasında zaten HTC serisi de güncellemeleri durdurmuştu. Şimdilerde yeniden başlaması beklenen güncellemelerin pil uyum sorununun nasıl çözüleceği konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı. Fakat Android Nougat için pil konusunda tüm markaların çalıştığı da kesin.

Dokunmatik Ekran Sorunları

Aslında akıllı telefon uyum sorunu içerisine alabileceğimiz dokunmatik ekran sorunları yine güncellemenin yayınlanmasına en büyük engellerden bir tanesi. Söz konusu sorunun yaşanmasının nedeni de dokunmatik panellerle Android işletim sistemi arasındaki bağlantının yanlış olarak kurulması.

Birçok marka bu yönde hatalar alınca zaten henüz beta sürecinde olmasına karşın yeni güncellemeyi durdurma kararı aldıklarını da belirtmişti. Tabi bu sorunlar minik yazılımsal sorunlar olduğu için kısa süre içerisinde yeniden güncellemelere başlanılması da beklentiler arasında. Tabi bunun için farklı teknoloji markalarının farklı açıklamaları da bulunuyor.

Telefonda Donma Sorunları Yaşanması

Son olarak Android Nougat güncellemesinden sonra yaşanan bir diğer büyük sorunu ele alalım. Tüm bu güncellemelerden sonra yaşandığı iddia edilen bir diğer sorunda telefonların kilitlenmesi. İşletim sisteminde yer alan bir hatadan mı yoksa yapılan ayarlama sırasında yanlış bir optimizasyon yapılmasından mı bilinmez ama Android Nougat güncellemesini yayınlayan bazı akıllı telefon devlerinde bu tarz donma sorunlarının yaşandığı belirtiliyor.

Söz konusu güncelleme sorununun ise birçok akıllı telefon markası tarafından çözülmeye başladığı da belirtilenler arasında. Fakat söz konusu güncellemelerin yeniden ne zaman tam olarak başlayacağı konusunda da net bilgiler yok.