Android O ayarlar menüsü şimdi çok daha kullanışlı

Artık Android O‘daki ayarlar menüsünde arama yaptığınızda daha fazla detay alabilirsiniz. Yeni ayarlar arama seçeneği, size her bir sonucun ne anlama geldiğini gösterdiği gibi daha fazla içerik döndürür ve ayrıca ‘Facebook’ gibi şeyleri yazabilmeniz için uygulamaları tanır; Doğrudan uygulama ayarlarına gitme.

Daha önce, bu yeni arama seçeneği daha hızlı ve daha kullanışlı iken, daha önce uygulamalar menüsüne girip ayarlarını görmek için belirli uygulamayı bulmanız gerekiyordu.

En yeni Android O ile eklenen ve şimdiye kadar eksik olan bir başka düzgün seçenek, önceki aramaları kaldırmaktı.

Değişiklikler şu anda Google‘ın Pixel telefonlarında ve en son Nexus cihazlarında test edebileceğiniz en son Android O betalarında kullanılabiliyor. Hemen altındaki ekran görüntülerinde yeni arama ayarlarını kontrol edebilir ve Android O’nun yeni özelliklerine ilişkin tam videolara genel bir bakış görebilirsiniz.