Android O Beta Programı Başladı

Bugün Google resmi olarak Android O Beta Programını duyurdu. Geçen sene yapılan Android N Beta Programı gibi, bu, desteklenen bir cihaza sahip herkesin, geliştirme işlemi tamamlanmadan işletim sisteminin bir sonraki sürümünü test etmesini sağlayacaktır.

Android O’nun Geliştirici Önizlemesi, Mart ayından bu yana çıktı, ancak Google, geliştiricilere, başta temel telefonlar olmak üzere, bu uygulamayı riske atmamalarını önerdi; çünkü hataların neredeyse her yerde olması beklenirken erken bir sürümdü. Ayrıca bkz: Android O Beta Nasıl Yüklenir?

Durum, bugün ilk çıkacak beta yapılarıyla farklı olmalıdır. Android O beta sürümünü denemek isterseniz, bu sayfaya gidin ve test etmek istediğiniz telefon veya tablet için “Cihaz Kaydet” seçeneğini seçin.

Yalnızca şu aygıtlardan birine (veya daha fazlasına sahipseniz) yapabileceğinizi unutmayın: Google Pixel, Pixel XL, Pixel C, Huawei Nexus 6P, LG Nexus 5X ve Asus Nexus Player.

Google, Mart ayında tekrar açıklandığı zaman çizelgesine sadık kalsaydı, önümüzdeki birkaç ay içinde gelecek üç beta yapı olmalıydı. Kayıtlı cihazlara günün ilerleyen saatlerinde bir yazılım güncellemesi yapılarak ulaşacaklarını takiben ikincisi Haziran ayının ortasında veya sonunda, son beta ise temmuz ayının sonunda bekleniyor. Android O‘nın nihai sürümü, Ağustos ayından önce yukarıda bahsedilen desteklenen cihazlar muhtemelen alacak ve temelde geçen yıl Android N sürüm zaman çizelgesini taklit edecektir.