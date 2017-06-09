Android O Developer Preview 3 çıktı

Mart ayında, Google ilk Android O Geliştirici Önizleme‘yi (AODP) yayınladı. Ardından geçen ay Google IO geliştirici konferansı sırasında AODP2 çıktı – ve bu, Android Beta programı aracılığıyla da bulunabilen ilk önizleme derecesiydi. Bugün ise AODP3 çıktı.

Bu, son Android O API’leri ile birlikte gelir; bu nedenle, üçüncü taraf geliştiriciler, Android’in bir sonraki güncellemesi için uygulamalarını sonuçlandırarak çalışmaya başlayabilir. Yüzlerce hata düzeltme ve iyileştirme, en son AODP’ye dahildir. Daha önceki sürümlerde olduğu gibi, yalnızca Google Pixel, Pixel XL, Pixel C, LG Nexus 5X, Huawei Nexus 6P ve Asus Nexus Player‘a yüklenebilir.

Android Beta programına kaydolan bir cihazınız varsa, yakında yeni bir güncelleme alırsınız. Aksi takdirde, desteklenen bir cihazınız varsa, bu web sitesine kaydederek doğrudan AODP3‘e atlayabilirsiniz. Ayrıca, yeni bir yazılımla bir fabrika görüntüsünü yanıp sönebilir veya güncelleme bildirimini bekleyemezseniz, bir OTA zip dosyasını yanına yönlendirebilirsiniz.

Anılan AODP, adı geçen cihazlar için nihai Android O yapılarının söylenti ağustos ayında piyasaya sürülmesinin öncesinde Temmuz ayında gelecektir. AODP3 ile Google, Android O’nın 7.2 veya 7.5 değil, Android 8.0 olduğunu doğrulamıştır. Kanıt, AODP3’ün kurulu olduğu telefondaki Ayarlar/Hakkında bölümünü gösteren, yukarıda görebileceğiniz resimdedir.