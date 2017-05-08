Android O Geliştirici Önizleme Nasıl İndirilir?

Çoğumuz halen cihazlarımıza 7.0 Nougat’ın gelmesini bekliyoruz, ancak Google zaten Android O Geliştirici Önizleme‘yi kullanıma sundu. Android O‘yu nasıl indireceğiniz ve bugün yeni özellikleri deneyeceğiniz aşağıda açıklanmıştır.

21 Mart 2017’de Google, Android O Geliştirici Önizlemesi‘ni kullanıma sundu ve ikinci kez, yıllık Google I/O Geliştirici Konferansı öncesinde yaptı. Son sürüm yaz sonuna kadar bizimle olmayacak, ancak eğer merak ediyorsanız Android O’yı uyumlu cihazlarda indirmek mümkün.

Android O’yu yüklemeli miyim?

Eğer bir geliştirici değilseniz, cevabı oldukça basittir. Google, bu ilk Android O kurulumunun halka açık olmasını istemiyor ve bu nedenle, normal Android Beta bulut yayın kanalı vasıtasıyla beta sürümünü yayınlamadı.

Bazılarınız yine de bunu yapmak isteyecektir. Bu yüzden bunun tamamen üzerinize geleceğini bilmelisiniz ve ne yaptığınızı bilmiyorsanız cihazınızı kolayca bozabilir. Bunu göz önünde bulundurarak, tüm verilerinizin yedeklenmesini sağlamak için gerekli adımları atmanız gerekir.

Ancak, geliştirici önizlemesini indirmeden önce, Google’ın önümüzdeki hafta Google I/O’da genel beta’yı büyük olasılıkla sunacağını biliyoruz. Android N beta programını zaten sona erdirdi, bu da olası bir Android O genel beta‘sı için yol açtığını gösteriyor.

Telefonum veya Tabletim Android O’yu Çalıştırır mı?

Android O Geliştirici Önizlemesi, yalnızca belirli Google cihazlarında çalışabilir. Android O güncellemesi alacak cihazlar şunlardır:

Google Pixel

Google Pixel XL

Google Pixel C

Google Nexus 6P

Google Nexus 5X

Nexus Player

Android O’yu Nasıl İndirebilir ve Kurabilirim?

Android O‘yu indirmek için yazılımı cihazınıza manuel olarak kurmanız gerekecek, ancak bunun cihazdaki tüm verileri kaldıracağı konusunda uyarıyı hatırlatmak zorundayız.

Desteklenen cihazınızın dosyasını buradaki Google Geliştirici sitesinden indirebilirsiniz.

Android O’yu Nasıl Kaldırabilirim?

Denemelerinizi izleyen Android O’yı kaldırmak için indirmeniz ve cihazınıza Android Nougat‘ın orjinal dosyasını göstermeniz gerekir.

Bir sonraki makalemizde, mevcut Android Nougat 7.1.2 beta da dahil olmak üzere Android OS önizlemelerini yüklemek için Android Beta kanalının nasıl kullanılacağı konusundaki önerilerimizi bulacaksınız. Google Android O‘yu Android Beta kanalı içine bıraktıktan sonra şu anda bu yöntem Android O için çalışmayacak, ancak talimatlarımızı buna uygun bir şekilde güncelliyoruz.