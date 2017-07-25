Android O Geliştirici Önizlemesi 4 yayınlandı!

Google’ın bir sonraki mobil işletim sistemi sürümüne adın hangi tatlı’nın adı olacağını bilmiyorum da, Android O‘nun (Android 8.0.0 olarak da bilinir) sürümüne her zamankinden daha yakın olduğumuz açıktır. Bugün arama devi dördüncü ve son O’nun Geliştirici Önizlemesini yayınladı. Bu, her zaman Temmuz ayında gelecek şekilde planlandı ve O’nın nihai sürümünün önümüzdeki ay gelmesi bekleniyor.

Android O Geliştirici Önizleme 4, son sistem davranışlarını, en son hata düzeltmelerini, optimizasyonlarını ve nihai geliştirici API’larını içeren bir sürüm derlemesidir. Bu, uygulama geliştiricilerin önümüzdeki ay 8.0.0 Android O uyumlu bir uygulamaya sahip olabilmeleri için yaklaşmakta olan Android güncellemesine karşı son testlerini başlatabilecekleri anlamına geliyor.

Bu sürümü kullanmayı denemek isterseniz, bunu yapmanın en kolay yolu uyumlu cihazınızı Android Beta Programına kaydetmektir. Zaten bir kayıtlı cihaza sahipseniz, önümüzdeki birkaç gün içinde nihai Geliştirici Önizleme programına kablosuz olarak bir güncelleme almayı bekleyin. Alternatif olarak, yeni sistem güncellemelerini manuel olarak takip edip indirebilirsiniz. Bununla birlikte, cihazınızı Beta programına kaydettirmediğiniz sürece Android O‘nun son güncellemesine otomatik erişemeyeceğinizi de belirtmek gerekir.

Daha önce olduğu gibi Android O’yı test etmeye yönelik uygun cihazlar Pixel ve Pixel XL, Nexus 6P, Nexus 5X, Pixel C ve Nexus Player‘dır.