Android O, Oneplus 3 / 3T Modellerine Gelecek

Oneplus bu ay Oneplus 5 akıllı telefonunu piyasaya sürecek, ancak pek çok kullanıcı Oneplus 3 ve 3T modellerinin güncellemeleri konusunda endişeli. Çünkü şu anda Oneplus 1 ve Oneplus 2 için işletim sistemi güncellemeleri resmi olarak durmuş durumda. Yani Oneplus 3, 3T de aynı durumla karşılaşacak mı?

Dün, Oneplus CEO’su Pete Lau, Twitter’da attığı tweet ile Android O işletim sistemi güncellemesinin Oneplus 3 ve Oneplus 3T modellerine geleceğini açıkladı. Dolayısıyla, Oneplus 3 ve Oneplus 3T için kısa sürede güncelleme işleminin durması durumu bulunmuyor. Dolayısıyla, bu iki modelden birine sahipseniz, yeni sürüme geçme konusunda endişelenmeniz gerekmiyor.

Oneplus 3T hala oldukça popüler ve güçlü, Snapdragon 821 dört çekirdekli 2.35GHz işlemci, 6GB RAM, 64GB dahili depolama, çift kamera, 16MP arka ve 16MP ön kamera ile geliyor. Cihaz 5.5 inç FHD ekrana sahip.