Android O önümüzdeki hafta çıkabilir

Android O‘nun Geliştirici Önizleme 4 sürümü geçen pazartesi günü (24 Temmuz) yayınlandı. Önemli hatalar ortaya çıkmadığı sürece, nihai sürümü yakında çıkacak. Hatta belki de önümüzdeki hafta yayınlanacak.

Yeni büyük OS sürümünü edinmek için Google Pixel ve Pixel XL ilk sırada yer alıyor. Bu sürüm Project Trebble, Autofill, Blob emoji ve daha fazlasını getirecektir.

Belki de adını verdiği tatlının ne olduğunu öğreneceğiz. Şu anki beklenen isim “Yulaf Ezmesi Kurabiyesi” gibi görünüyor.

Geçen yıl, Android 7.0 Nougat sürümü 22 Ağustos‘ta Nexus cihazlarına sunulmaya başlamıştı. Bu bize yol gösterici bir tarih olabilir.