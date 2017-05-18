Android O özelliklerine ilk bakış

Google’ın geliştirici zirvesi olan I/O 2017, dün Sundar Pichai ve diğer başkan honchos‘un, bu yılın ilerleyen aylarında Google’ın ekosistemini süsleyecek tonda yeni özellik ve işlevsellik ortaya koyan resmi iki saatlik bir açılış notuyla başladı. En önemlileri arasında, açılıştan kısa bir süre sonra çıkan ve şu anki en son gelişmelerin başında gelmek isteyen maceracı kişiler için hazır olan en yeni Android O beta.

Başlamadan önce, Android O‘ya ilişkin genel bakış yanı sıra tüm yeni özelliklerin resmi özetini kontrol ettiğinizden emin olun:

İşte en yeni beta, yeni özelliklerin çoğunun incelenmesi:

Picture in Picture & Dots

Tıpkı dün açıkladığımız gibi, Fluid deneyimleri Google’ın kesintisiz kullanıcı deneyimi yaratma hedefini öngörüyor.

Annenizle bir YouTube videosu izliyorsanız veya video görüşürken yeni Resim İçinde Resim modunu kullanın ve daha önce yaptığınız işi yapmaya devam ederken video kayan bir pencereye gönderebilirsiniz. Google Duo gibi bazı uygulamaların Android’in mevcut bölmeli ekran modu ile uyumsuz olması nedeniyle bu oldukça kullanışlıdır.

Ayrıca bkz: Android O Public Beta Nasıl İndirilir

Resim İçinde Resim, sizin için çok önemliyse, tekrar düşünün. Dots, her uygulamanın bekleyen bildirimlerini anında hızlı bir şekilde keşfetmenizi sağlayan, sezgisel yeni bir işlevdir.

Bunlardan birini aldıktan sonra, uygulamanın sağ üst köşesinde küçük bir nokta görünür; Uygulama simgesini bir saniyeden fazla basılı tutarsanız, yeniden tasarlanmış uzun süreli basın menüsü açılır.

Bildirimlerin yanı sıra, çoğu uygulama için bazı hızlı işlemlere erişmenizi sağlar. Ardından, bildirimle etkileşimde bulunabilir veya hızlıca kaydırarak işi kaldırabilirsiniz.

Widgetlara kolay erişim

Önemli bir özellik olmamasına rağmen, bir uygulamanın widget’ina hızlı erişim, Android O’ya hoş geldiniz ve çoğunlukla sezgisel bir ektir. Bir uygulamanın mevcut widget’larına erişmek için bir uygulamanın simgesini uzun basın ve üstteki kontrol simgesine hafifçe vurun, bunları ana ekrana ekler. Ana ekranda widget’larla hangi uygulamaların geldiğini görmek hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Dama simgesinin hemen sağındaki “i” simgesi, diğer şeyleri yapar – çeşitli yönlerini mikro yönetebileceğiniz ilgili uygulamanın bilgi panelini açar.

Hızlı Ayarlar tekrar yeniden tasarlandı

Yeni Android O beta, Android’in Hızlı Ayarları gölgesi için yeni bir renk şeması sunuyor. Daha önce koyu gri/turkuaz renk kombinasyonunu kullanan Android O’nın en yeni gölgesi modaya dayalı olarak gri tonlamalı ve karanlık simgeler çoğunlukla beyaz arka plan üzerine sıvanmış durumda. Bunu nasıl buldunuz?

Gece Işığı artık bir kaydırıcı kullanıyor

Gece Işığı, daha hızlı uykuya dalmanıza yardımcı olmak için ekranınızı kehribar rengini döndüren şık özellikte, mavi ışık azaltımının ayarlamasını sağlayan ince bir kaydırıcıyla birlikte geliyor.

Simge şekli seçimi

Dikdörtgen, silindir veya kare – artık stok simgelerinin şeklini seçebilirsiniz. Şu andan itibaren kesinlikle Pixel Launcher özelliğidir ve onu son yapıya kavuşturup kazınmayacağını kim bilebilir.

Yeni emoji!

Şuna bakalım, Google’ın mevcut emojileri her zaman garip görünüyordu, ancak şans eseri Instagram, Facebook Messenger‘da yaşayan ve Google’ın emoji oyununu yeniden tanımlamayı amaçlayan bin yıldan fazla süredir bekliyorduk. İyi kurtuluş, lekeler, daha anlamlı ve belirsiz olmayan, daha yuvarlak ve daha renkli bir emoji grubunun başındasınız. Genel olarak, onay damgasını vuran iyi bir görsel değişiklik!

Gboard canlı harf çevirisi

Google, kesinlikle Gboard klavyesini unutmamakta ve yeni canlı çevrim özelliği ile süper şarj etmektedir. Şu anda bir dizi dilde, metinleri Latince olarak girmenizi sağlar ve otomatik olarak Sanskritçe, Bengalce, Manipuri, Malayalam, Mathili’ye çevrilir.