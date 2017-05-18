Android O Public Beta Nasıl İndirilir?

Android O genel beta artık bitti, ne bekliyorsunuz? Android O’yı şimdi indirebilir ve bugün yeni özellikleri deneyebiliriz.

Android O Geliştirici Önizlemesi, 21 Mart 2017’de kullanıma sunuldu, ancak genel halk için önerilmez. Ancak, genel beta sürümünü uyumlu bir Nexus veya Pixel cihazından indirebilir ve yükleyebilirsiniz. Ayrıca bkz: Android O Geliştirici Önizlemesi nasıl indirilir?

Android O’yu yüklemeli miyim?

Eğer merak ediyorsanız, uyumlu bir cihaza sahipseniz ve makul derecede donanımlıysanız, neden olmasın. Bu sene Android için neyin depolandığına iyi bir göz atabilirsiniz ve sevmiyorsanız veya çok karışık buluyorsanız, önceki işletim sisteminize kolayca geri dönebilirsiniz.

Başlamadan önce, tüm verilerinizin yedeklenmesini sağlamak için gerekli adımları atmanız gerekir. Ayrıca bkz: Android cihazlar nasıl yedeklenir?

Telefonum veya tabletim Android O’yu destekliyor mu?

Android O Genel Beta, yalnızca belirli Google cihazlarında çalışabilir. Bu cihazlar şunlardır:

Android O’yu nasıl indirebilir ve kurabilirim?

Android O‘nun genel bir beta sürümü artık uyumlu cihazlara indirilebilir.

Android O‘yu indirmek Google’ın Android Beta Programı ile basittir. Programa kaydolan tüm cihazlar, mevcut olduğu yerde en son Android işletim sistemlerine OTA güncellemeleri alacaktır.

• Android Beta Programına kaydolmak için uyumlu Nexus veya Pixel cihazınızdaki tarayıcıyı açın ve g.co/androidbeta‘ya gidin. Sizden Google hesabınızda oturum açmanız istenecektir.

• Sayfayı aşağı kaydırın ve aşağıda listelenen hesabınızda da oturum açan uyumlu herhangi bir Nexus cihazı bulunan bir “Desteklenen cihazlar” başlığı bulacaksınız.

• Beta programına kaydolmak istediğiniz cihazı bulun ve yanındaki yeşil ‘Kayıt cihazı’ (Enroll device) düğmesine tıklayın.

• Kayıt ve kayıt koşullarını kabul etmek için kutuyu işaretleyin, ardından “Join beta” düğmesine dokunun.

• Cihazınızın kayıtlı olduğunu ve yakında Android’in beta sürümüne bir OTA güncellemesi alacağını söyleyecek bir mesaj görüntülenir. Tamam‘ı tıklayın.

• Güncelleme bildirimi Nexus 6’mıza anında ulaştı, ancak 24 saate kadar sürebilir. O zamandan sonra güncelleme bildiriminizi almazsanız, İnternet’e bağlı olduğunuzu kontrol edin, sonra Ayarlar, Hakkında, Sistem güncellemeleri ve güncellemeleri kontrol et seçeneğine gidin.

Android’i daha önce bu cihaza (Nexus 6’mızda olduğu gibi) elle kurduysanız OTA güncellemelerini almazsınız – doğrulamanın başarısız olduğuna dair bir bildirim alırsınız. Bunun yerine, o cihazda Android O’yı manuel olarak kurmanız gerekecek ve Android Marshmallow‘ı manuel olarak kurmak için aşağıda sağladığımız talimatları uygulayabilirsiniz.

• Güncelleme bildirimini gördükten sonra, bildirim çubuğunu aşağı çekin ve İndir‘i seçin.

• Bir sonraki pencerede bunun Android O’nun önizleme sürümünü cihazınıza yükleyeceği size bildirilecektir. Wi-Fi’ye bağlı olduğunuzdan emin olun, ardından İndir‘e dokunun. (Ekran görüntüsünün Android O Beta değil, Android N Geliştirici Önizlemesine ait olduğunu unutmayın.)

• Artık Android Nougat 7.1.2 Beta‘yı kurabilirsiniz. İşlemi başlatmak için Yeniden başlat ve yükle‘ye dokunun.

• Yeni Android Nougat güncellemesinin bildirimlerini otomatik olarak alacaksınız. Ayrıca bkz: Android nasıl güncellenir?

Android O Genel Beta nasıl kaldırılır?

Bir Android O Beta sürümünü kaldırma veya kaldırma işlemi yüklemek kadar kolaydır. G.co/androidbeta adresindeki Android Beta Programı sayfasına gidip cihazınızın yanındaki Cihazın Kaydını Kaldır düğmesine dokunmanız yeterli. Ancak bunu yaptığınızda, cihazınızdaki tüm verileri silecektir: Android’i önce yedeklemeyi unutmayın.