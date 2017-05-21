Android O yeni özellik

Artık telefonunuza bir sistem güncellemesi indirip yüklemeye başlamadan önce bazı şeylere özen gösterceğinizi biliyorsunuzdur. Öneriler gerçekte hem operatörlerden hem de geliştiricilerden gelir ve güncellemeyi başlatmadan önce akıllı cihazınızın bir Wi-Fi şebekesine bağlı olduğundan emin olmaya çalışırsınız. Bunun çeşitli nedenlerden dolayı mümkün olmadığı durumlarda (belki de bulunduğunuz yere yakın bir Kablosuz ağ yoksa), operatörünüzün sinyaliyle güçlü bir bağlantınızın olması gerekir. Hafife almamanız gereken bir diğer öneri, telefonunuzu güncellemeye başlamadan önce pilinizin tamamen şarj edilmiş olduğundan emin olmaktır.

Sonuç olarak, Android O‘nun en yeni geliştirici önizlemesi (ki bu ikinci önizleme), sistem güncellemesini duraklatmanıza ve bıraktığınız yerden devam etmenize olanak tanıyan kullanışlı bir özelliği var. Bu, piliniz tükendiğinde veya bağlantıyı kaybettiğinizde ve yeni bir Wi-Fi veya operatör sinyali bulmanız gerektiğinde kullanılabilir. Bu özellik, güncelleme büyük veya küçük bakılmaksızın kullanılabilir.

Google‘ın mühendisi Elliott Hughes‘a göre “duraklatma güncelleme” özelliği, Play Hizmetleri güncelleştirmesinin bir parçası. Benzer bir özellik zaten Chrome 50‘den bu yana Chrome’un yerleşik indiricisinin bir parçası olmuştur.