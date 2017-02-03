Android O Yeni Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Apple’ın ardı ardına yeni iOS güncellemeler haberleri geliyor. Teknoloji devinin son olarak iOS 10.3 sürümü duyurmasıyla beraber ise gözler bir kez daha Apple’ın bu alanda en büyük rakibi olan Google’a çevrildi. En değerli markalar listesinde de artık birinci sıraya yerleşen Google’ın Android Nougat 7.1.2 güncellemesi ile beraber iOS ataklarına cevap vereceği düşünülüyordu. Fakat Google elini çabuk tuttu ve yeni bir Android işletim sistemine için harekete geçti. Android O olarak adlandırılacağı düşünülen yeni sürüm ne gibi özellikler getiriyor?

Android O İle Gelmesi Beklenen Özellikler

Android 8 sürümü olacak olan yeni işletim sistemi için şimdiden bazı iddialarda ortaya çıkmaya başladı. Peki bakalım Google’ın bir sonraki işletim sistemi ile berber sunacağı düşünülen özellikler neler? Yeni işletim sistemi ne gibi farklar oluşturacak?

İsmi Kesin Mi?

Öncelikle yeni mobil işletim sisteminin adından biraz söz edelim. Bildiğiniz gibi Google baştan itibaren Android işletim sistemini tatlı isimleri ile adlandırıyor. Son olarak Android Nougat serisinde de belli bir tatlı ismi kullanmış olan firmanın bu seride de bir tatlı ismi kullanacağına neredeyse kesin gözü ile bakılıyor.

Şu an için en büyük iddialar ise Android O yönünde “O” harfi Oreo çikolatalarını mı ifade eder yoksa başka bir şekerleme ismi mi karşımıza çıkar bunu Google’ın açıklamaları ile beraber görebileceğiz. Fakat kesin olan bir şey var yeni işletim sisteminin sürümü Android 8 olacak.

Donanım İçin Yeni Optimizasyon Motoru

Android O işletim sistemi olarak öne çıkan yeni işletim sisteminde Google’ın ilk olarak donanım optimizasyonu için çalışmalar yaptığı ortaya çıktı. Zaten Google bu çalışmalara internet tarayıcıları üzerinde yaptığı testler ile başlamıştı. Peki ne sağlayacak donanım optimizasyonu?

Şöyle ki bu çalışma sayesinde artık telefonlardan tam performans alabileceksiniz. Genelde şu tip sorular gelmekte; “Telefonun Ram ve işlemcisi oldukça yüksek fakat telefon yine donuyor?” tarzında sorularla beraber kullanıcılar telefonlarının özelliklerini neden performanslı bir şekilde kullanamayacaklarını araştırıyorlar. Bu durumun nedeni telefonun içerisinde yer alan yazılım ile beraber donanım araçlarının tam uyum içerisinde çalışamaması.

Böyle bir sorunla karşılaşılan telefonlar optimizasyon sorunu olmayan alt sınıf serilere göre bile çok daha az performans ortaya koyabiliyor. Genelde üreticiler kendi optimizasyon sistemlerini kullanarak bu sorunları çözmeye çalışıyor fakat bu durumda da yeterli çalışma yapılmazsa telefon tam tersi şekilde çökme sorunları ile karşı karşıya kalıyor.

Zaten birçok markanın Android Nougat serisine henüz geçiş yapamamasının nedeni bu. İşte Google anlattığımız bu sorunun önüne yeni işletim sistemi ile beraber geçecek. İçerisinde yer alan otomatik yazılımlar sayesinde yeni işletim sisteminin donanım kapasitesini tam anlamıyla algılayarak yüksek performanslı bir şekilde kullanabileceği iddia ediliyor. Bu durumda markaların optimizasyon sorunları ile çok uzun süre uğraşmalarına gerek kalmayacağı için Android O sürümünün daha çabuk yayılan bir güncelleme olacağını da söyleyebiliriz.

Yeni Tema Sistemleri

Bir diğer yenilik ise tasarım konusunda olacak. Zaten Google’ın her yeni sürümünde yeni bir tema tasarımı üzerinde çalıştığını da biliyoruz. Fakat bu sürümde artık kullanıcıların kendi seçimlerine göre tema düzenleri belirme noktasında daha fazla yetkisi olacağı düşünülüyor.

Yani şöyle ki artık tam olarak tüm temanın uygulama logoları dahil nasıl bir düzene sahip olacağı ve genel tema sistemlerinin nasıl ayarlanabileceğini kullanıcıların kendisinin seçeceği düşünülüyor. Bu şekilde bildirim menüleri dahil birçok sistemde Android O kullanıcıları da tam kullanım ve tasarım özelleştirmeleri yapabilecek.

Sanal Gerçeklik İçin Yeni Çalışmalar

Google’ın bu sene en çok önem verdiği çalışmalardan birisi de sanal gerçeklik çalışmaları oldu. Sanal gerçeklik alanında Daydream VR ile beraber yeni bir döneme başlayan Google yeni işletim sisteminde de bu konuda köklü adımlar atacak. Sanal gerçeklik optimizasyonu için Google’ın Android O serisinde özel uygulamalara yer vereceği de düşünülüyor.

Özellikle üst segmet akıllı telefonlarda tüm telefon sensörlerini devreye sokarak sanal gerçeklik deneyimini artıracak olan bir uygulama düzeni görmemiz mümkün olabilir.

Güvenlik Güncelleştirmeleri

Android O serisinde güvenlik konusunda da firmanın çok daha gelişmiş bir sistem kullanacağı düşünülüyor. Çok konuşulan güvenlik sorunları için Google’ın yeni önlemler alacağı ve iOS gibi biraz daha içe dönük bir yapıya sahip olacak bir yapıya da sahip olacağı da düşünülüyor. Fakat Google’ın bu konuda henüz bir açıklama yapmadığını da belirtelim.

Çıkış Tarihi

Android O serisi için net bir çıkış tarihi bilgisi yok. Yaklaşık olarak 3-4 ay gibi bir süre sonra görmeye başlayacağımızın düşünüldüğü yeni mobil işletim sistemi sürümünün ne gibi özelliklerinin olacağı ve daha ne gibi yeniliklere sahip olacağının Google açıklamaları ile beraber öne çıkacağı da düşünülüyor. Fakat şu an için Android O için bilgiler bu şekilde.