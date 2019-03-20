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Android Opera Tarayıcısında Ücretsiz VPN Devri Başladı!

Opera'nın masaüstü sürümünde bulunan ücretsiz VPN servisi artık Android telefonlarda....

By Muhammed Arslan

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Android Opera Tarayıcısında Ücretsiz VPN Devri Başladı!

Masaüstü için Opera tarayıcısı zaten ücretsiz VPN sunuyor. Geçtiğimiz ay VPN’de edinilen beta güncellemesinden sonra, Android için kararlı sürüm Opera tarayıcısı VPN desteği aldı. Bu, fiziksel konumunuzu gizleyerek başkalarının Web’deki davranışınızı izlemesini zorlaştıran bir özellik.

Opera tarayıcısı ile gelen VPN ücretsizdir ve tarayıcının sol üst köşesinden kolayca etkinleştirilebilir. Ayrıca web trafiğini günlüğe kaydetmez. Bu ücretsiz VPN sunucularının, kullanıcının gizliliğini korumak için etkinlik verilerini kaydetmediği ve saklamadığı anlamına gelir.

Ayrıca yakında piyasaya sürülen kararlı sürümde masaüstü bilgisayarlar için Opera, kripto eşleştirme desteği de sunacak. Kısacası Opera artık Chrome’a rakip olarak yoluna devam edecek.

Güncelleme ayrıca aşağıdakileri de içeren çeşitli özellikler getiriyor:

  • Opera’nın bilgisayarlara yönelik kararlı sürümüyle kripto eşleştirmesi için destek
  • Hızlandırılmış başlangıç zamanı
  • Metinden konuşmaya API desteği
  • Yeni hızlı kaydırma çubuğunda iyileştirmeler
  • Chromium 72 özellikleri
  • Jelly Bean desteği (Android 4.1 – 4.3), Chromium tarayıcı motoru artık Jelly Bean’i desteklemediğinden kullanımdan kaldırılmıştı

En İyi Android VPN Programları 2019

Google Play üzerinden yayınlanan Android için Opera tarayıcısını buradan yükleyebilirsiniz veya APK’yı buradan indirebilirsiniz.

Ayrıca bkz: Opera VPN Nasıl Kullanılır?

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