Geçen ay Xperia XZ Premium için Android 8.0 Oreo güncellemesini takiben Sony, iki yeni amiral gemisi Xperia XZ ve XZs modellerine Android işletim sisteminin en son sürümünü göndermeye başladı.

Bu iki akıllı telefonun Oreo güncellemesi 1232 MB boyutunda ve 41.3.A.0.401 numaralı yapı numarasını taşıyor. Sony’nin Android yapısı çoğunlukla saf olduğu için şirket, yeni işletim sistemine eklenen özellikleri belirtti. Güncellemede bazı ince ayarlarda mevcut olabilir.

Sony‘nin yükseltme planına göre, şu cihazlar Oreo güncellemesini alamıyor: