Google’ın her sene düzenlediği I/O konferansı, her sene düzenlenen konferanslardan çok daha iddialı geçti. Teknoloji devi, etkinlikle beraber bu yılın Android teknolojilerini de açıklamış oldu. En çok dikkat çeken ise yeni Android sürümü olarak duyurulan Android P işletim sistemi oldu. Sanal tuşların kaldırılmasını sağlayan, daha sağlam bir arayüzle beraber gelen Android P işletim sistemi için Android P Beta sürümü de yayınlandı. Yeni beta sürümünün yayınlanmasının ardından kullanıcıların merak ettikleri konu ise beta sürümünün hangi akıllı telefonlarda test edileceği oldu. Bu konuda da Google beklentileri karşıladı ve desteklenecek olan modeller açıklandı.

Android P Beta için Sürpriz Modeller

Bu konuda beklentiler oluşmaya başlamıştı. Her zaman olduğu gibi ilk beta sürüm yüklemelerini Google’ın telefonlarının yapabileceği belirtilmişti. Beklendiği gibi de oldu ve ilk beta sürümleri Google akıllı telefonları için destekli olarak açıklandı. Google Pixel serileri bu konuda ilk modeller oldu. Fakat bu kez markanın Android One kapsamında sürpriz modellerle beraber geldiğini de gördük.

Google Pixel akıllı telefonlarının dışında, Xiaomi Mi Mi 2s, Nokia 7 Plus, Vivo X21, Oppo R15 Pro, OnePlus 6, Sony Xperia XZ2, Essential PH-1 akıllı telefonlarının da yeni beta sürümünü çalıştırabileceği açıklandı. Tüm bu modeller için yeni beta kullanılabilir durumda olacak. Fakat betanın tamamlanmasının ardından kullanıcıların ilk güncellemeleri hangi modeller için alacağını bilmediğimizi belirtelim. Öyle ki henüz Android Oreo güncellemeleri bile devam ediyor. Yeni güncellemeler hala tamamlanmış değil.

Bu nedenle markalara göre değişmekle beraber Android P işletim sistemi güncellemelerinin de bir hayli gecikeceği düşünülüyor. Tüm bunların dışında dikkat çeken bir diğer ayrıntıdan da söz edelim. Tüm bu modeller Snapdragon işlemcileri kullanıyor. Daha öncede bu konuda bilgi vermiştik ancak Snapdragon işlemcilerini kullanan akıllı telefonlarla daha iyi bir uyum oluşturulabilir. Güncellemelerin hızlandırılması konusunda böyle bir anlaşma ya da Google tarafından özel bir çalışma yapılmış olabilir.