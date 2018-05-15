Android güncellemeleri hızla devam ediyor. Geçen sene yayınlanan Oreo sürümünün özellikleri, akıllı telefonları yeni bir nesle geçirmiş ve bu güncellemeyle beraber beklenen değişiklikler yayınlanmıştı. Fakat her ne kadar Google güncellemeyi yayınladıktan sonra güncellemeleri hızlandırmış olsa da markaların akıllı telefonları için yeni güncellemeyi yayınlaması bir hayli zaman aldı. Amiral gemisi modellerin dışında kalan modellerin güncellemeleri hala almaya devam ettiğini görüyoruz. Her ne kadar Android Oreo güncellemeleri tamamlanmamış olsa da Android P sürümünün yayınlandığını ve geliştiriciler için ilk beta sürümünün kullanıma girdiğini gördük.

Bir yandan Oreo güncellemeleri devam ederken şimdi ana konu Android P güncellemelerini alacak olan modellerin hangileri olduğu. Bu konuda elini çabuk tutan ise HMD Global oldu. Firma yaptığı açıklamada hangi Nokia modellerinin yeni güncellemeyi alacağını belirtti.

Nokia İçin Android P Geliyor

Yeni güncellemeyi alacak olan modeller doğrudan bir liste şekilde açıklanmadı. Android P sürümünün yayınlanmasının ardından bir kullanıcının sorduğu soruya göre yeni güncellemeleri alacak modeller çıktı.

Kullanıcının sorusunda Nokia 5 ve Nokia 6 için güncelleme gelecek mi sorusuna sosyal medya üzerinden Nokia yetkilisi cevap verdi. Verilen cevapta yeni güncellemenin geleceği doğrulandı. Her iki model içinde güncelleme geleceğinin açıklanmasının ardından diğer Nokia modelleri içinde güncellemenin geleceği bir nevi doğrulanmış oldu.

Oreo güncellemesi çıktıktan sonra yapılan resmi açıklamada da tüm Nokia modellerinin en az iki sene Android güncellemeleri alacağının bilgisi verilmişti. Oreo güncellemesini ilk sene olarak kabul edecek olursak, Android P güncellemesinin de tüm Nokia modellerine gelmesi söz konusu olabilir.

Yeni güncellemenin ne gibi değişikliklerle beraber geleceğini ise zaman gösterecek. Yeni bir arayüze giriş yapılıp yapılmayacağını da zamanla göreceğiz. Fakat bu konuda en iddialı markalardan birisinin Nokia olacağını söylemek yanlış olmaz. Yeni sürüm ile ilgili ilk iddiaları ve konuşmaları da Nokia markasında görmeye başladık. Güncellemeler konusunda yeni bilgiler geldikçe sitemizde bilgilere yer vereceğiz.