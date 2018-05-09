Android P Güncellemesini Daha Önce Alacak Akıllı Telefon İşlemcileri

Android’de parçalanma sorunu var ve Google da bunun farkında. Sorunu çözmek için geçtiğimiz yıl Android Oreo ile birlikte sistemin çalışmasını hızlandırmanın bir yolu olarak Project Treble‘ı duyurmuştu. Bunun sonucu olarak da artık Qualcomm işlerini kolaylaştırmak için Google ile ortaklık kurmuştu.

Dün yayınlanan resmi bir blog yayınında Qualcomm parçalanma sorununu çözmek için Google ile nasıl çalıştığını resmen açıkladı.

Qualcomm “Android P’yi Snapdragon platformlarında daha erişilebilir hale getirmek için ortak bir geliştirme altyapısı” oluşturarak Google ile birlikte Project Treble‘ın en son sürümü üzerinde çalıştığını söyledi.

Altyapı model olarak Snapdragon 845, 660 ve 636 mobil platformlarını destekliyor. Bu yonga setleri tarafından desteklenen cihazlar Android P’yi diğer telefonlara kıyasla 3 ay önceden alacak. Qualcomm diğer mobil platformların da gelecekte desteklenmesinin beklendiğini söyledi.

Projenin Android P‘nin ötesine geçmesi bekleniyor. Böylece üreticilerin cihazları mevcut en son Android sürümüne güncellemesi çok daha kolay ve hızlı hale getirilecek.

Bu kesinlikle iyi bir haber olsa da diğer çip üreticilerinin de Google ile benzer bir şey üzerinde çalışmalarını umuyoruz. Ayrıca üreticilerin ve taşıyıcıların sorunu çözmede kendi rollerini iyi üstlenmesini bekliyoruz.