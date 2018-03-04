Google’ın yeni mobil işletim sistemi olarak çıkması beklenen Android P işletim sistemi için her gün yeni bir iddia ortay atılıyor. Yeni işletim sisteminde yer alacak olan özellikler için sürekli olarak paylaşılan detaylar ve en önemlisi de isim iddiaları, Google’ın konferansının yaklaşmasıyla beraber daha da artış göstermiş durumda.

Son olarak Android P işletim sistemi için ise arama engelleme teknolojisi konusunda bazı iddialar ortaya atıldı. Aslında Sony’nin mühendisleri tarafından geliştirilen bir özellik olarak ortaya çıkan yeni özelliğin, Google’a bildirildiği ve bu sayede de Android P işletim sisteminde yer almasının beklendiği belirtiliyor. Peki, sistem nasıl işleyecek?

Android P Arama Engelleme Teknolojisi

Belirtilen sistemlere göre yeni işletim sistemi arama engelleme konusunda çok daha başarılı olacak. Eğer bir numara rehberinizde kayıtlı değilse, daha önce bu numara ile iletişime geçmemişseniz, ankesörlü telefon ya da kayıt dışı bir numaraysa, kısacası bilinmeyen herhangi bir numaraysa, bu numaraları Android doğrudan engelleyebilecek. Arama menüsü üzerinden size arama düşmeden gizli numaralar ya da bu şekilde numaralar engellenebilecek.

Bunun için Android’in numaraları taraması gerekiyor. Ayrıca sistemin kullanıcı kontrolünde olacağından söz ediliyor. Yani siz isterseniz bu özelliği açık hale getirebilecek ya da kapatabileceksiniz. Bunun dışında acil numaraların çevrilmesinde, engelleme sistemi geçici olarak kapatılacak.

Böylelikle konumuza ulaşmak ve bilinmeyen numaraların size ulaşması sağlanacak. En ilginç olan ise herhangi bir gereksinim durumunda operatörlerinde bu özelliği devre dışı bırakabiliyor olması. Yani tam anlamıyla güvenlikli bir sistemden söz ediliyor.

Yeni teknolojinin Android P işletim sistemiyle beraber gelebileceğinden söz ediliyor. Ancak bir ihtimal daha var. Android P sonrasında, yeni güncellemeyi alan sadece Sony cihazlarında da bu özellik kullanılabilir.

Yani Sony kendi arayüzüyle beraber bu özelliği sadece kendi kullanıcıları için geçerli olarak sunabilir. Bunlar için yeni işletim sisteminin çıkış yapmasını beklemek gerekiyor. En azından Google konferansından sonra paylaşılacak olan beta sürümlerinde bu özelliğe ilişkin yeni detayları görebiliriz.