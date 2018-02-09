Android Oreo işletim sisteminin güncellemeleri devam ediyor. Bir yandan akıllı telefon modelleri için yeni güncellemeler yayınlanırken, bir diğer yandan ise yeni Android sürümü içinde geliştirmeler devam ediyor. Google’ın bundan sonraki adımının muhtemelen ise Android P işletim sistemi olmasını bekliyoruz.

Çok daha başarılı bir işletim sistemi olmasının yanında, önemli özelleştirmeleri de geleceği beklenen Android P sürümünün bazı detayları da belli olmaya başladı. Fakat ortaya çıkan son detaylar kullanıcıları pek memnun etmeyecek gibi duruyor.

Android P İle LTE Kontrol Çubuğu Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan detaylara göre Android P işletim sistemiyle beraber kullanıcılar LTE durum çubuklarını detaylı olarak görebilecek. Bu durumu direk olarak WİFİ sinyal çubuğu ile özetleyebiliriz. Nasıl ki WİFİ bağlantılarında sinyal seviyesi durum çubuğu şeklinde gösteriliyorsa, yeni sürümle beraber LTE durumu da bu şekilde gösterilecek.

Buraya kadar Google’ın düşündüğü sistemden söz ediyoruz. Asıl sıkıntı ise buradan sonrası. Aslında LTE durum çubuğunun bulunması kullanıcılar için oldukça olumlu bir durum olarak gösterilebilir. Fakat asıl sıkıntı bilgi için doğrudan operatörlerden yararlanılacak olması. LTE bilgisi için doğrudan baz istasyonlarından veri istenecek. Asıl sorun işte tam da burada karşımıza çıkıyor. Bağlı olduğunuz operatörlerin baz istasyonlarından istenecek olan bilgi, doğrudan operatörün kontrolünde olacak.

Eğer operatör servisi çekim gücünüzü yüksek göstermek isterse, bu durumda sistem istenildiği gibi değiştirilebilecek. Android P sürümüyle beraber gelecek olan bu özelliğin, kötüye kullanımı sonrasında operatörlerin yanlış yönlendirmesi söz konusu olabilir. Tabii ki bunun için peşin bir yargı yapmak yanlış olacaktır. XDA geliştirici grubu tarafından ortaya çıkarılan bu detayın, yeni sürüm tanıtımıyla beraber ortaya çıkması bekleniyor.

Android P için tanıtımın yapılması sonrasında yeni özellik konusunda daha detaylı bilgiler ortaya çıkmış olacak. Özellikle ülkemizde bu sistemin nasıl çalışacağı konusu en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Yeni sürüm sonrasında detaylar belli olduğunda, Android P için bu ve daha fazla detayı sitemizden paylaşacağız. Google’ın daha birçok sürpriz özellik sunması bekleniyor. Yani daha göreceğimiz çok detay var gibi.