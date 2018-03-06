Android 9 sürümü olarak göreceğimiz Android P işletim sisteminin detayları gelmeye devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde Sony tarafından Google’a önerildiği belirtilen, arama engelleme özelliği konusunda detayları görmüştük.

Şimdi ise Android P işletim sisteminin yeni bir yeteneği konusunda bilgiler paylaşıldı. Buna göre Android P sonrasında akıllı telefonları donanım ürünü olarak kullanmak mümkün olacak. Yeni güncellemenin hemen ardından akıllı telefonları aksesuar olarak kullanabileceğiniz ve bilgisayarlarınıza bağlayabileceğiniz konusunda bilgiler var. Detaylara geçiş yapalım.

Android P İşletim Sistemi ile Mouse ve Klavye Dönemi!

Elde edilen bilgilere göre, Bluetooth ayarlar bölümüne yeni bir özellik eklenecek. Bluetooth ayar bölümüne eklenecek olan HID modu sayesine, akıllı telefonları klavye, Mouse, oyuncu kumandası olarak kullanmanız mümkün olacak.

Human Interface Devie modu sayesinde, bilgisayarınız ya da tabletinizle kablosuz bağlantı kullandıktan sonra, telefonunuzu klavye, Mouse ve oyuncu aksesuarı gibi kullanabileceksiniz. Bu konuda akıllı telefonların donanım olarak ne kadar yeterli olacağı tartışılır ancak yeni modun sonrasında bazı yazılımların ortaya çıkması bekleniyor.

Android P ile gelecek olan bu özelliğin yeni bir alan açacağı düşünülebilir. Muhtemelen sırf bu alana özel olarak bazı yazılımların geldiğini göreceğiz. Akıllı telefonunuzda klavyeyi çok rahat olarak kullanabileceğiniz uygulamalar, benzeri şekilde kullanılabilecek gamepad yazılımları görmek mümkün olacak.

Bunun için Google’ın da çalışmalar yaptığını düşünüyoruz. Yeni güncelleme yayınlanmasının ardından bu konuda daha detaylı bilgiler elde etmek mümkün olacak. Şimdilik Google’ın kapılar ardından Android 9 gelişimine devam ettiğini söylemek doğru olacaktır. Konu hakkında yeni bilgiler ve yeni işletim sistemi hakkında detaylı aktarımlar yapıldığında konuyu güncelleyeceğiz.