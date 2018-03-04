Android P Ne Zaman Çıkacak? Android 9.0'ın İsmi Ne Olacak?

Android O yani Android Oreo geliştirici önizlemeleri geçen yıl Mart ayında kullanıma sunulmaya başlamıştı. Eğer tanınmış bir sızıntı uzmanı olan Evan Blass‘dan gelen bir twite güvenecek olursak, ilk Android P geliştirici önizlemesi de yaklaşık aynı anda alınacak. Bu sadece bir iki hafta bekleyeceğimiz anlamına geliyor.

Blass açıklama yaptığı twiti kısa tuttu. Ancak mesaj çok açık; yakında Android P’nin ilk dev önizlemesini göreceksiniz. Bazılarının speküle ettiği gibi Google, kullanıcıları yeni takma adın Android Pie olacağını düşünmelerini sağlamak için bunu 14 Mart’ta (Pi günü) serbest bırakabilir. İsim başka bir şey olarak gelse bile Google‘ın yapacağı şey “Pie” gibi görünüyor. Tabi bu isim sadece Blass’ın tahmini…

Android P Developer Preview 1 is targeting a mid-month release. — Evan Blass (@evleaks) March 3, 2018

Android P Nedir?

Android Oreo sürümünün aslında teknik anlamdaki adı Android 8.0‘dır. Android işletim sistemi yeni versiyonlarına isim verir. Bunlar geçmişte Lolipop, Marshmellow, Nougat tarzında isimlerden seçilmiştir. En son çıkan ve henüz çoğu telefonun almadığı versiyon ise Android 8.0 yani Oreo isimli sürümdür. Yeni versiyon Android 9.0 olacaktır ve bunun adının Android P olması sızıntılardan sonra ortaya çıkmıştır. Buradaki “P” harfinin ne olacağı konusunda çeşitli söylentiler konuşulmaktadır. Bunlardan bazıları ise; Parfait, Poptart, Popsicle, Peanut Butter, Pecan Pie, Peppermint veya Pineapple.

Şahsen benim tahminim; Poptart ismi üzerine olacak.

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