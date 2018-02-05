Google, Android Oreo‘yu olağan yavaş adımlarla cihazlara taşırken işletim sisteminin bir sonraki versiyonu konusunda çalışmaya devam ediyor.

Android Open Source Project‘e (AOSP) yapılan bir dizi eklemeler, bir kayıt devam ederken her 15 saniyede kendisini tekrarlayan 1400Hz frekans sesi olarak tanımlanan bir “çağrı kayıt tonu” oynamak için destek ekliyor.

Ses, giden ses akışına eklenecek, böylece diğer taraftaki taraf da sesleri duyacak. Eklemelerin notlarında belirttiği “düzenleyici uygunluk gereksinimlerini karşılamak”, ancak bu uyumluluk, cihazın nerede kullanıldığı ve yapılan çağrının yapıldığı yerel yönetmeliklere bağlı olarak her yerde geçerli olmayabilir. Yani, belki de, ekleme notları taşıyıcıların tonun devre dışı bırakılmasını isteyip istemediklerini konfigüre etmesine izin veren bir özellik de sunmakta.

Notlar, uygulama geliştiricileri için çağrıları kaydetmek için işlevsellik açacak bir genel API’den bahsedilmiyor.

Belki de işlevselliğin yıllar içinde bazı biçimlerde Android‘de varolduğu kayda değer bir şey, ancak Google genellikle geliştiricilerin erişimini kısıtlamaktaydı. Bununla birlikte, Samsung, Xiaomi ve OnePlus gibi OEM’ler yıllar boyu sayısız cihazda onu gayri resmi olarak kullanıma sokuyor ve bazıları Play Store‘dan gelen uygulamalarla ayrıcalığa izin veriyor.

Google, bir sonraki Android sürümüyle birlikte gizli API’lere erişimi kısıtlamak için hareket ediyor gibi görünüyor ancak belki de şu ana kadar kısıtlamalara tabi olan bazı işlevlere erişimi açmak bunun için yeterli olabilir.