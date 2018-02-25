Android kullanıcıları cihazları için Dark Mod istiyorlardı. Google bu istekleri duyduğunu ve modun bir sonraki Android versiyonu için hazır olduğunu söyledi. Ancak sevinç çok kısa sürdü.

Kasım ayının sonlarına doğru, karanlık mod için Google’ın sorun izleyicisine resmi olarak bir istek yapıldı:

OLED Ekranlardaki Karanlık Mod / Siyah görüntüler Android Telefonlardaki Pil Ömrünü büyük ölçüde geliştirir. Android 9.0’da lütfen Karanlık Mod veya Gece Teması’nı ekleyin ve Android 9.0’deki “Ayarlar” bölümünde ayarlayabilelim. Şu anda, yalnızca üçüncü taraf uygulamaları yükleyerek bu Karanlık Mod etkinleştirilebiliniyor.

Talep kataloglandı ve ertesi gün mühendislik ekibine gönderildi. Bundan sonra her şey değişti, bugüne kadar ekibin “Sabit” konusuna yanıt olarak “Mühendis ekibimiz bu özelliği ekledi” notuyla birlikte yanıtladı. Gelecekteki bir Android sürümünde ortaya çıkacak.”

Henüz sadece dedikodudan ibaret olan ‘dark mod’ gerçeğe dönüşürse AMOLED ve OLED ekrana sahip telefonlar, hem daha fazla pil ömrü hem de daha gerçekçi renkler sunabilecek.