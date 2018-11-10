Android Pie Güncellemesi Alacak Sony Telefonlar

Xperia XZ2 serisinin Android 9.0 Pie güncellemesi almaya başlamasından itibaren şirket kısa süre sonra diğer telefon modellerinin de bu güncellemeyi alacağına dair vaatte bulunmuştu.

26 Ekim‘de Anroid Pie güncellemesini ilk kez bir telefona getirdiklerinde sıradaki modellerin XZ1, XZ1 Compact ve XZ Premium olacağını belirmişti. Yaklaşık iki hafta sonunda ise bu üç büyük telefonun yükseltimesi nihayet netlik kazandı.

Bu gün Xperia kullanıcılarından gelen açıklamalar göre, eski derleme numaralarının güncellemeyi yaptıktan sonra 47.2.A.0.306 olarak değişmiştir. Bu güncelleme ile önceki sürümde bulunan tüm hataların sona erdiğini ve büyük sorunların çıkmayacağını beklediklerini de ifade etmişlerdir.

Yeni yayınlanan OTA güncellemesi sadece işletim sistemini güncellemekle kalmıyor, aynı zamanda 1 Ekim güvenlik yamasını da içeriyor. Ayrıca Sony’nin yeni kamera arayüzüne 960fps’de 1080p video kaydı ve HDR video modları gibi bazı harika özellikleri eklemektedir.

Güncellemelerin bölgesel olarak dağıtıldığından dolayı telefonlarınıza ulaşması için biraz zaman alabilir.