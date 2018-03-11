Google’ın geçtiğimiz günlerde önizleme sürümü sunduğu yeni Android sürümü Android P’nin gelmeyeceği Google akıllı telefonları ve tablet modelleri belli oldu.

Dünyada en çok kullanılan mobil işletim sistemi Android’in yeni sürümü olan Android P (9.0)’nin geliştirici önizleme sürümü geçtiğimiz günlerde indirmeye sunulmuştu. Sadece Google cihazlarına sunulan bu yeni güncelleme ile birlikte Google’ın hangi cihazlarına Android P güncellemesini sunmayacağı da belli oldu.

Google’dan yapılan açıklamaya göre Google 2015 yılında tanıttığı akıllı telefon modellerine ve tablet modellerine Android P desteği sunulmayacak. Yaklaşık olarak 3 yıl önce tanıtılan Nexus 6P, Nexus 5X ve Pixel C cihazları Android P güncellemesi almayacak ve Android Oreo sürümünde kalacak ve Google’ın Nexus model akıllı telefonları Android P’ye geçmemiş olacak.

Google Nexus Cihazları Android P Göremeyecek!

Bir diğer yandan Google Nexus 6P ve Nexus 5X modeline Android P güncellemesi sunmayacak olsa da bu cihazlara en azından 2018 Kasım ayına kadar güvenlik güncellemeleri sunmaya devam edecek. Google ayrıca Pixel 2 serisini de 2020 yılına kadar güncelleyecek. Pixel 2 cihazlarının Android 9.0 sürümü de dahil olmak üzere Android 10 sürümünü de görmesi bekleniyor.