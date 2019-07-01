Android Q Alacak Tüm Akıllı Telefonlar

Google’ın en güncel Android işletim sistemi olan Android Q için geri sayım başladı. Yeni sürümün beta testleri devam ediyor ancak kısa süre içerisinde kararlı sürümünde yayınlanması bekleniyor. Kararlı sürümün yayınlanmasının ardından birçok akıllı telefon markası, Android Q güncellemelerini sunmaya başlayacak.
Tabii ki burada çok önemli olan detaylarda var. Öyle ki her zaman olduğu gibi tüm akıllı telefonların yeni Android güncellemelerini aldığını görmek mümkün olmayacak. Android Q güncellemesini alacak olan modeller sınırlı.
Markaların da belli başlı telefonlar için beklenen liste açıklamasını yaptığını ekleyelim. Peki, Android Q güncellemesini alacak olan akıllı telefonlar hangileri? Markalar hangi modeller için açıklama yaptı?
Android Q Güncellemesi Alacak Olan Modeller
Listemizde markalara göre yapılan açıklamalardan yola çıkarak güncelleme alacak modellere yer verdiğimizi belirtelim. Dilerseniz marka marka güncelleme alacak modelleri ele almaya başlayalım.
Samsung
- Galaxy S10 modelleri
- Galaxy S9 modelleri
- Galaxy Note 9 modeli
- Galaxy A9,
- Galaxy A8
- Galaxy A7
- Galaxy A6+ (2018)
- Galaxy A80
- Galaxy A70
- Galaxy A50
- Galaxy A40
- Galaxy A30
- Galaxy A20
- Galaxy A20e
- Galaxy A10,
- Galaxy J8,
- Galaxy J8+,
- Galaxy J6
- Galaxy J6+
- Galaxy M30,
- Galaxy M20,
- Galaxy M10
- Galaxy Tab S5e,
- Galaxy Tab S4
- Galaxy Tab A 10.1 (2019)
- Galaxy Tab A 10.5 (2018)
- Galaxy Fold
- Pixel 3a XL
- Pixel 3a
- Pixel 3 XL
- Pixel 3
- Pixel 2 XL
- Pixel 2
- Pixel XL
- Pixel
OnePlus
- OnePlus 7 Pro
- OnePlus 7
- OnePlus 6T
- OnePlus 6
Redmi
- Redmi K20 Pro
- Redmi K20
- Redmi Note 7
- Redmi Note 7 Pro
Xiaomi
- Xiaomi Mi 9
- Xiaomi Mi 9 SE
- Xiaomi Mi 8
- Xiaomi Mi 8 Pro
- Xiaomi Mi 8 Explorer Edition
- Xiaomi Mi MIX 2S
- Xiaomi Mi MIX 3
- Xiaomi Mi MIX 3 5G
- Xiaomi Mi A2
- Xiaomi Mi A2 Lite
- Pocophone F1
Sony
- Sadece Sony Xperiz XZ3
Nokia
- Nokia 8.1
- Nokia 9 PureView
- Nokia 8 Sirocco
- Nokia 7.1
- Nokia 6.1
- Nokia 5.1
- Nokia 4.2
- Nokia 3.2
- Nokia 2.2
LG
- LG G8 serisi
- LG V40 serisi
Huawei
- Huawei Mate 20 Pro
- Huawei P30 Pro
- Huawei P30
- Huawei P30 lite
- Huawei Mate 20 X (5G)
- Huawei P20 Pro
- Huawei P20
- Huawei Mate 10 Pro
- Huawei Mate 10
- Huawei P smart 2019
- Huawei P smart+ 2019
- Huawei P smart Z
- Huawei Mate 20
- Porsche Design Mate 20 RS
- Porsche Design Mate 10
- Huawei Mate 20 X
Honor
- Honor 20 Serisi akıllı telefonlar
Motorola
- Moto One
- Moto One Power
- Moto One Vision
- Moto G7
- Moto G7 Play
- Moto G7 Power
- Moto X4 Android One
Asus
- Zenfone 6 serisi ve Zenfone 5z