Android Q Alacak Tüm Akıllı Telefonlar

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Android Q güncelleme listesi ortaya çıktı. Android Q güncellemesini alacak modeller hangileri?

By İbrahim Kızılırmak

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Android Q

Google’ın en güncel Android işletim sistemi olan Android Q için geri sayım başladı. Yeni sürümün beta testleri devam ediyor ancak kısa süre içerisinde kararlı sürümünde yayınlanması bekleniyor. Kararlı sürümün yayınlanmasının ardından birçok akıllı telefon markası, Android Q güncellemelerini sunmaya başlayacak.

Tabii ki burada çok önemli olan detaylarda var. Öyle ki her zaman olduğu gibi tüm akıllı telefonların yeni Android güncellemelerini aldığını görmek mümkün olmayacak. Android Q güncellemesini alacak olan modeller sınırlı.

Markaların da belli başlı telefonlar için beklenen liste açıklamasını yaptığını ekleyelim. Peki, Android Q güncellemesini alacak olan akıllı telefonlar hangileri? Markalar hangi modeller için açıklama yaptı?

Android Q Güncellemesi Alacak Olan Modeller

Listemizde markalara göre yapılan açıklamalardan yola çıkarak güncelleme alacak modellere yer verdiğimizi belirtelim. Dilerseniz marka marka güncelleme alacak modelleri ele almaya başlayalım.

Android Q

Samsung

  • Galaxy S10 modelleri
  • Galaxy S9 modelleri
  • Galaxy Note 9 modeli
  • Galaxy A9,
  • Galaxy A8
  • Galaxy A7
  • Galaxy A6+ (2018)
  • Galaxy A80
  • Galaxy A70
  • Galaxy A50
  • Galaxy A40
  • Galaxy A30
  • Galaxy A20
  • Galaxy A20e
  • Galaxy A10,
  • Galaxy J8,
  • Galaxy J8+,
  • Galaxy J6
  • Galaxy J6+
  • Galaxy M30,
  • Galaxy M20,
  • Galaxy M10
  • Galaxy Tab S5e,
  • Galaxy Tab S4
  • Galaxy Tab A 10.1 (2019)
  • Galaxy Tab A 10.5 (2018)
  • Galaxy Fold

Google

  • Pixel 3a XL
  • Pixel 3a
  • Pixel 3 XL
  • Pixel 3
  • Pixel 2 XL
  • Pixel 2
  • Pixel XL
  • Pixel

OnePlus

  • OnePlus 7 Pro
  • OnePlus 7
  • OnePlus 6T
  • OnePlus 6

Redmi

  • Redmi K20 Pro
  • Redmi K20
  • Redmi Note 7
  • Redmi Note 7 Pro

Xiaomi

  • Xiaomi Mi 9
  • Xiaomi Mi 9 SE
  • Xiaomi Mi 8
  • Xiaomi Mi 8 Pro
  • Xiaomi Mi 8 Explorer Edition
  • Xiaomi Mi MIX 2S
  • Xiaomi Mi MIX 3
  • Xiaomi Mi MIX 3 5G
  • Xiaomi Mi A2
  • Xiaomi Mi A2 Lite
  • Pocophone F1

Sony

  • Sadece Sony Xperiz XZ3

Nokia

  • Nokia 8.1
  • Nokia 9 PureView
  • Nokia 8 Sirocco
  • Nokia 7.1
  • Nokia 6.1
  • Nokia 5.1
  • Nokia 4.2
  • Nokia 3.2
  • Nokia 2.2

LG

  • LG G8 serisi
  • LG V40 serisi

Huawei

  • Huawei Mate 20 Pro
  • Huawei P30 Pro
  • Huawei P30
  • Huawei P30 lite
  • Huawei Mate 20 X (5G)
  • Huawei P20 Pro
  • Huawei P20
  • Huawei Mate 10 Pro
  • Huawei Mate 10
  • Huawei P smart 2019
  • Huawei P smart+ 2019
  • Huawei P smart Z
  • Huawei Mate 20
  • Porsche Design Mate 20 RS
  • Porsche Design Mate 10
  • Huawei Mate 20 X

Honor

  • Honor 20 Serisi akıllı telefonlar

Motorola

  • Moto One
  • Moto One Power
  • Moto One Vision
  • Moto G7
  • Moto G7 Play
  • Moto G7 Power
  • Moto X4 Android One

Asus

  • Zenfone 6 serisi ve Zenfone 5z
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