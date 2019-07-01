Android Q Alacak Tüm Akıllı Telefonlar

Google’ın en güncel Android işletim sistemi olan Android Q için geri sayım başladı. Yeni sürümün beta testleri devam ediyor ancak kısa süre içerisinde kararlı sürümünde yayınlanması bekleniyor. Kararlı sürümün yayınlanmasının ardından birçok akıllı telefon markası, Android Q güncellemelerini sunmaya başlayacak.

Tabii ki burada çok önemli olan detaylarda var. Öyle ki her zaman olduğu gibi tüm akıllı telefonların yeni Android güncellemelerini aldığını görmek mümkün olmayacak. Android Q güncellemesini alacak olan modeller sınırlı.

Markaların da belli başlı telefonlar için beklenen liste açıklamasını yaptığını ekleyelim. Peki, Android Q güncellemesini alacak olan akıllı telefonlar hangileri? Markalar hangi modeller için açıklama yaptı?

Android Q Güncellemesi Alacak Olan Modeller

Listemizde markalara göre yapılan açıklamalardan yola çıkarak güncelleme alacak modellere yer verdiğimizi belirtelim. Dilerseniz marka marka güncelleme alacak modelleri ele almaya başlayalım.

Samsung

Galaxy S10 modelleri

Galaxy S9 modelleri

Galaxy Note 9 modeli

Galaxy A9,

Galaxy A8

Galaxy A7

Galaxy A6+ (2018)

Galaxy A80

Galaxy A70

Galaxy A50

Galaxy A40

Galaxy A30

Galaxy A20

Galaxy A20e

Galaxy A10,

Galaxy J8,

Galaxy J8+,

Galaxy J6

Galaxy J6+

Galaxy M30,

Galaxy M20,

Galaxy M10

Galaxy Tab S5e,

Galaxy Tab S4

Galaxy Tab A 10.1 (2019)

Galaxy Tab A 10.5 (2018)

Galaxy Fold

Google

Pixel 3a XL

Pixel 3a

Pixel 3 XL

Pixel 3

Pixel 2 XL

Pixel 2

Pixel XL

Pixel

OnePlus

OnePlus 7 Pro

OnePlus 7

OnePlus 6T

OnePlus 6

Redmi

Redmi K20 Pro

Redmi K20

Redmi Note 7

Redmi Note 7 Pro

Xiaomi

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi 8 Pro

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition

Xiaomi Mi MIX 2S

Xiaomi Mi MIX 3

Xiaomi Mi MIX 3 5G

Xiaomi Mi A2

Xiaomi Mi A2 Lite

Pocophone F1

Sony

Sadece Sony Xperiz XZ3

Nokia

Nokia 8.1

Nokia 9 PureView

Nokia 8 Sirocco

Nokia 7.1

Nokia 6.1

Nokia 5.1

Nokia 4.2

Nokia 3.2

Nokia 2.2

LG

LG G8 serisi

LG V40 serisi

Huawei

Huawei Mate 20 Pro

Huawei P30 Pro

Huawei P30

Huawei P30 lite

Huawei Mate 20 X (5G)

Huawei P20 Pro

Huawei P20

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10

Huawei P smart 2019

Huawei P smart+ 2019

Huawei P smart Z

Huawei Mate 20

Porsche Design Mate 20 RS

Porsche Design Mate 10

Huawei Mate 20 X

Honor

Honor 20 Serisi akıllı telefonlar

Motorola

Moto One

Moto One Power

Moto One Vision

Moto G7

Moto G7 Play

Moto G7 Power

Moto X4 Android One

Asus