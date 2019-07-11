Android Q Beta 5 Yükleme Sorunu ile Karşı Karşıya!

Google, dün Android Q Beta 5 sürümünü yayınladı. Yavaş yavaş kararlı sürüme doğru gidiyoruz. Bugün ise Google, yükleme sırasındaki birkaç sorun nedeniyle OTA güncellemesini şimdiden durdurduğunu duyurdu.

Pek çok kullanıcı, güncellemenin kurulumuyla ilgili sorunları bildirmiş ve telefonların donmakta olduğunu bildirdi. Fabrika ayarlarına dönüşte ise cihazı komple sıfırlamaya zorlandığını dile getirdiler.

Google ayrıca, güncellemeyi yüklemekle ilgili Android Q beta 5 ile ilgili bir sorun olduğunu bildiklerini ve tüm Pixel akıllı telefonlarına beta 5 OTA güncellemelerini geçici olarak duraklattıklarını ve sorunu araştırdıklarını belirtti. Google ayrıca, verdikleri rahatsızlıktan dolayı özür diledi ve sorun çözüldüğünde duyaracaklarını söyledi.

Android Q beta 4 yüklemeye çalışan birkaç Pixel 3 kullanıcısı, kurulum sırasında akıllı telefonlarının donduğunu veya kurtarma moduna girdiğinden şikayetçi oldu. OTA güncellemesinin ne zaman devam edeceği bilinmemektedir. Ancak yakında gerçekleşmesi bekleniyor.

Birkaç kaynağa göre, kullanıcılar cihazlarını istedikleri Android Q beta 5 cihazına aktarabilirler ancak manuel olarak yapılması gerekiyor. Şimdiye kadar Android Q Beta’dan herhangi birini yüklediniz mi? Pixel cihazınız var mı? Kurulumla ilgili herhangi bir sorun yaşadınız mı? Aşağıda verilen bölümde yorum yaparak ve aynı konuda daha fazla sorunuz varsa bize bildirebilirsiniz.